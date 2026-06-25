شب عاشورا حذفِ ناخالصان بود، روز عاشورا دعوتِ جاماندگان

خبرگزاری بین المللی اهلبیت(ع) - ابنا: امام حسین علیه السلام در شب عاشورا یک جور سخن گفت و در روز عاشورا یک جور دیگر!
شب عاشورا، سخن از «نمیخواهم، احتیاج ندارم، بروید، بیعتم را برداشتم» بود.
روز عاشورا میگوید: «بیایید به من کمک کنید، آیا یاور و مددکاری هست؟ هل مِن ناصرٍ ینصرنی؟»
شب صحبت میکند تا مبادا خبیثی در بین طیّبها باشد
و روز سخن میگوید تا مبادا طیّبی در بین خبیثها مانده باشد.
شب، غربال میکند تا فقط «صالحان» بمانند و روز غربال میکند تا فقط «اشقیاء» در مقابل او ایستاده باشند.
به نقل از آیت الله حائری شیرازی
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