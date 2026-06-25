شب عاشورا حذفِ ناخالصان بود، روز عاشورا دعوتِ جاماندگان

خبرگزاری بین المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا: امام حسین علیه السلام در شب عاشورا یک جور سخن گفت و در روز عاشورا یک جور دیگر!

شب عاشورا، سخن از «نمی‌خواهم، احتیاج ندارم، بروید، بیعتم را برداشتم» بود.

روز عاشورا می‌گوید: «بیایید به من کمک کنید، آیا یاور و مددکاری هست؟ هل مِن ناصرٍ ینصرنی؟»

شب صحبت می‌کند تا مبادا خبیثی در بین طیّب‌ها باشد

و روز سخن می‌گوید تا مبادا طیّبی در بین خبیث‌ها مانده باشد.

شب، غربال می‌کند تا فقط «صالحان» بمانند و روز غربال می‌کند تا فقط «اشقیاء» در مقابل او ایستاده باشند.



به نقل از آیت الله حائری شیرازی