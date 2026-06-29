خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا:من وصیّته علیه السلام لکمیل بن زیاد: یا کمیل! إفهم واعلم إنّا لانرخص فی ترکِ أداء الأمانة لأحدٍ من الخلق فمن روی‌ عنّا فی ذلک رخصةً، فقد أبطل وأثم وجزاءُه النار بما کذب، اقسم لسمعت رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلّم) یقول لی قبل وفاته بساعةٍ مراراً ثلاثاً: یا اباالحسن أدّ الأمانة إلی البرّ والفاجر فیما جلّ وقلّ حتی الخیط والمخیط.(۱)اداء امانت از نظر اسلام بسیار مهم است. حتی اگر چیز ارزان قیمتی نزد انسان امانت باشد، باید در حفظ آن بکوشد و به صاحبش برگرداند خواه، آن شخص مؤمن باشد و خواه فاجر و حتی کافر.لکن باید دانست که امانت تنها امانت مالی نیست بلکه وظیفه‌ای که به دوش ما است و یا اسرار دیگران که نزد ما است همه امانت است و باید از آن نگهداری نمود.

از اهمّیت امانت داری و رد کردن به موقع آن به صاحبش، همین بس که امام سجّاد (ع) فرمود: «بر شما باد به دادن امانت به صاحبش، سوگند به آن کسی که محمّد (ص) را به حق به پیامبری مبعوث کرد، اگر قاتل پدرم حسین (ع) همان شمشیری را که با آن پدرم را شهید کرد، به عنوان امانت به من می سپرد، (و من آن را می پذیرفتم) در امانت داری آن خیانت نمی کردم.»(۲)

امام صادق(ع) نیز فرمود: «هر کسی که او را مسئول امانتی کرده اند و او آن را به صاحبش برگرداند، هزار گره از گره های آتش دوزخ را از گردنش گشوده است، بنابراین به ادای امانت پیشی گیرید و آن را جدّی بگیرید، زیرا هر کسی که حریم امانت را رعایت کند، شیطان صد نفر از شیاطین گمراه گر را بر آدمی گمارد، تا او را وسوسه و گمراه کنند.»(۳)

این حدیث بیان گر آن است که امانت داری و رعایت حریم امانت به طور کامل، بسیار کار دشواری است و انسان در این راستا باید بسیار جدی و مراقب باشد تا در کمند شیطان قرار نگیرد. چنین کسی باید با اراده نیرومند، در برابر القائات شیطان، استوار بوده و مقاومت کند.

منبع:

۱.تحف العقول، ص ۱۷۵.

۲.مشکاة الانوار طبرسی، ج ۳ ،ص ۱۴۲.

۳.همان.