به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت شهید محمد سعید ایزدی خبر داد.

در روزهایی که حرم بانوی کرامت غرق در عزا و ماتم است و خیمه‌های عزای حسینی برپاست، گرد هم می‌آییم تا یاد و خاطره شهید والامقامی را گرامی بداریم که در مسیر ولایت و دفاع از آرمان‌های انقلاب به فیض شهادت نائل آمد.

این مراسم جمعه ۵ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان حضرت نجمه خاتون علیهاالسلام حرم مطهر برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم، آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری و مداح مراسم عباس حیدرزاده خواهند بود.

از عموم مردم ولایتمدار و خانواده‌های معظم شهدا دعوت می‌شود در این مراسم معنوی شرکت کنند.

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