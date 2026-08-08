به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با نزدیک شدن جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به تکمیل شش ماه، صورتحساب مالی آن به‌مراتب فراتر از هزینه‌هایی رفته است که وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) تاکنون پرداخت کرده است. این هزینه تنها به مهمات و عملیات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه تعمیر پایگاه‌ها، بازسازی ذخایر تسلیحاتی، افزایش قیمت سوخت و افزایش بار بدهی عمومی را نیز دربرمی‌گیرد. علاوه بر هزینه‌هایی که مصرف‌کننده آمریکایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم متحمل می‌شود.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت» در گزارشی که روزنامه آمریکایی «واشنگتن‌پست» منتشر کرده، «ایمی وِستفال» نوشته است که پنتاگون برآورد می‌کند هزینه جنگ علیه ایران تا سپتامبر آینده به حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار برسد. رقمی که خسارت‌های واردشده به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه را شامل نمی‌شود.

«پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا نیز از کنگره این کشور درخواست کرده است که حدود ۶۷ میلیارد دلار اعتبار اضافی برای پوشش هزینه‌های جنگ علیه ایران و جبران بخشی از ذخایر تسلیحاتی مصرف‌شده در جریان عملیات اختصاص دهد.

برآوردهای مستقل

اما برآوردهای مستقل، هزینه جنگ علیه ایران را در سطوح بالاتری قرار می‌دهند. «مارک کانسیان» از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی، هزینه این جنگ را تا ژوئن گذشته بین ۳۵.۲ تا ۴۲.۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. این رقم شامل هزینه‌های استقرار نیروها، مهمات، افزایش شدت عملیات، خسارت تجهیزات، آسیب‌های واردشده به پایگاه‌ها و افزایش قیمت سوخت است.

مهمات بزرگ‌ترین بخش این صورتحساب را تشکیل می‌دهند. کانسیان هزینه مهمات را بیش از ۲۶.۱ میلیارد دلار برآورد می‌کند. جنگ آمریکا علیه ایران همچنین شکاف بزرگی را در هزینه تسلیحات مورد استفاده دو طرف آشکار کرده است. به‌گونه‌ای که آمریکا برای مقابله با تسلیحات بسیار ارزان‌تر ایران، مبالغ هنگفتی برای موشک‌های پیشرفته رهگیر هزینه می‌کند.

بر اساس این گزارش، آمریکا بیش از ۲۰۰ موشک رهگیر تاد برای دفاع از رژیم صهیونیستی، شلیک کرده است که رقمی معادل حدود نیمی از ذخایر پنتاگون می‌باشد. هزینه هر موشک نیز حدود ۱۵ میلیون دلار برآورد می‌شود.

اما موشک‌های تاماهاوک که آمریکا در آغاز جنگ علیه ایران به‌طور گسترده از آنها استفاده کرد، هر فروند بیش از ۲ میلیون دلار هزینه دارد و هزینه جایگزینی آن ممکن است به دو برابر این رقم برسد. نیروهای آمریکایی تنها در چهار هفته نخست جنگ علیه ایران، بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک شلیک کردند. این در حالی است که آمریکا سالانه تنها چند صد فروند از این موشک‌ها تولید می‌کند.

خسارت به پایگاه‌های آمریکا در منطقه

برآوردهای دیگری نشان می‌دهد خسارت واردشده به پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه نیز میلیاردها دلار به صورتحساب جنگ علیه ایران، اضافه خواهد کرد. مؤسسه «آمریکن اینترپرایز» هزینه بازسازی و تعمیر پایگاه‌های آسیب‌دیده را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است. همچنین یک گزارش کنگره آمریکا از نابودی یا آسیب دیدن دست‌کم ۴۲ فروند هواپیمای ارتش این کشور در جنگ علیه ایران، خبر داده است.

این گزارش به نقل از «ایلین مک‌سکر» مقام پیشین پنتاگون و پژوهشگر مؤسسه آمریکن اینترپرایز، هزینه جنگ آمریکا علیه ایران تا ژوئن را حدود ۳۸.۶ میلیارد دلا برآورد کرده است. رقمی که معادل حدود ۱۱۵ دلار برای هر آمریکایی است.

با این حال، به گفته کارشناسان، خطرناک‌تر از هزینه‌های فعلی، چیزی است که هزینه‌های بلندمدت نامیده می‌شود. این هزینه‌ها شامل بازسازی تأسیسات، پر کردن دوباره ذخایر تسلیحاتی، کمک به متحدان، مراقبت بلندمدت از کهنه‌سربازان و همچنین سود بدهی‌هایی است که خزانه‌داری آمریکا متحمل خواهد شد.

«لیندا بلمز» استاد دانشکده کندی دانشگاه هاروارد، معتقد است هزینه نهایی جنگ علیه ایران طی سال‌های آینده ممکن است به یک تریلیون دلار برسد.

پیامدهایی که سال‌ها ادامه خواهد داشت

تنها مالیات‌دهندگان آمریکایی، هزینه جنگ علیه ایران را پرداخت نمی‌کنند. اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز به روی تردد تجاری نیز موجب افزایش قیمت سوخت، حمل‌ونقل و کالاها شده است.

آزمایشگاه راه‌حل‌های اقلیم دانشگاه براون برآورد کرده است که آمریکایی‌ها از آغاز جنگ علیه ایران تاکنون بیش از ۷۹.۸ میلیارد دلار هزینه اضافی برای بنزین و گازوئیل پرداخت کرده‌اند. رقمی که معادل حدود ۶۰۹ دلار برای هر خانوار است.

«مارک زاندی»، اقتصاددان ارشد مؤسسه «مودیز آنالیتیکس»، نیز برآورد می‌کند که یک خانواده معمولی آمریکایی به دلیل جنگ علیه ایران حدود هزار دلار هزینه اضافی متحمل خواهد شد. این رقم شامل افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، هزینه حمل‌ونقل و کالاها و نرخ بهره به‌علاوه حدود ۲۵۰ دلار مالیات مرتبط با هزینه‌های مستقیم نظامی است.

وستفال در پایان گزارش خود می‌نویسد که صورتحساب جنگ علیه ایران تنها در بودجه پنتاگون ظاهر نمی‌شود، بلکه به جیب آمریکایی‌ها و قیمت کالاها و انرژی نیز راه پیدا کرده و ممکن است پیامدهای مالی آن برای سال‌های طولانی ادامه داشته باشد.

در همین حال، محاسبه دقیق تأثیرات اقتصادی جهانی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به‌ویژه پیامدهای ناشی از ادامه بسته ماندن تنگه هرمز، همچنان دشوار است. اما این مسئله می‌تواند هزینه اقتصادی جنگ علیه ایران را بسیار فراتر از ده‌ها میلیارد دلاری ببرد که در حال حاضر در محاسبات رسمی دیده می‌شود.

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