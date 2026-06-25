کسی که آرزوی کربلا دارد محبوب خداست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین سید احمد حسینی در مراسم عزاداری عاشورای حسینی ویژه بانوان در حرم بانوی کرامت با اشاره به حدیث پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله که فرمودند «حُسَیْنٌ مِنِّی وَ أَنَا مِنْ حُسَیْنٍ»، اظهار داشت: پیامبر فرمودند حسین از من است و من از حسینم. معنای بخش اول روشن است؛ زیرا حسین(ع) فرزند پیامبر(ص) است. اما معنای «من از حسینم» این است که اگر امام حسین علیه‌السلام فدا نمی‌شد، حضرت اسماعیل فدا می‌شد و پیامبر که از نسل اسماعیل است، وجود نمی‌داشت. همچنین اسلام را امام حسین(ع) حفظ کرده است؛ اسلام توسط پیامبر ایجاد شد، اما به واسطه حسین باقی ماند.

وی با بیان اینکه امام صادق علیه‌السلام فرمودند اگر خدا برای کسی خیر بخواهد، محبت امام حسین(ع) و محبت زیارت او را در دلش می‌اندازد، افزود: کسی که دلش در آرزوی کربلاست، خدا او را دوست دارد. امروز عاشورا، روزی است که امام زمان علیه‌السلام نیز در عزای جدشان به سر می‌برند و سفارش شده که در این روز به یکدیگر تسلیت بگوییم.

حسینی با اشاره به اهمیت خواندن کامل زیارت عاشورا در این روز، گفت: مرحوم آیت الله بهجت و شیخ انصاری هر روز این زیارت را کامل می‌خواندند. امروز که روز عاشوراست، بیاییم یک ساعت را برای خواندن کامل زیارت عاشورا اختصاص دهیم تا از برکات آن بهره‌مند شویم. خود امام صادق علیه‌السلام ضمانت کرده‌اند که هر کس این زیارت را کامل بخواند، حوائجش برآورده می‌شود و بهشت بر او واجب می‌گردد. امروز، روزی است که هیچ عملی به اندازه گریه بر امام حسین و قرائت زیارت عاشورا ارزش ندارد.

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