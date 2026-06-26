به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سیدمهدی میرباقری در محفل عزاداری شب عاشورا در حرم بانوی کرامت شب عاشورا را شب تجدید عهد با امام حسین علیه‌السلام دانست و اظهار داشت: امام رضا علیه‌السلام به ما بشارت داده‌اند که با آرزوی «یا لیتنی کنت معهم» می‌توانیم در ثواب شهدای کربلا شریک شویم. حضرت فرمودند هر وقت یاد امام حسین(ع) کردی، این حسرت را بخور که چرا در کنار ایشان نبودی و این تمنا را داشته باش که ای کاش با ایشان بودم.

سخنران حرم مطهر با بیان اینکه شب عاشورا، شب محاسبه و تصمیم‌گیری است، افزود: جناب حر، فرمانده لشکر دشمن، وقتی خود را میان دو راهی جهنم و بهشت دید، بهشت را انتخاب کرد و پا بر همه آمال و آرزوهای خود گذاشت. او در پاسخ به کسی که از ترس او پرسید، گفت «ترس من از شمشیر نیست؛ ترس من از دوراهی بهشت و جهنم است» این تصمیم، نیازمند تسویه حساب با تعلقات دنیوی است.

آیت الله میرباقری با استناد به آیه شریفه ۲۴ سوره توبه، خاطرنشان کرد: اگر پدران، فرزندان، برادران، همسران، عشیره، اموال، تجارت و خانه‌هایتان را بیش از خدا و رسول و جهاد در راه او دوست دارید، تکلیفتان روشن نیست. این تعلقات، موانع همسفری با امام حسین علیه السلام هستند.

وی با اشاره به آیه شریفه ۳۸ سوره توبه، تصریح کرد: انسان اگر به حیات دنیا راضی باشد، سنگین می‌شود و نمی‌تواند همسفر امام حسین علیه السلام شود. مؤمن وقتی از دنیا خالی می‌شود، رفعت پیدا می‌کند و بهشتی می‌شود. اما کسی که دلش به دنیاست، نمی‌تواند به مقاصد بلند برسد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به سخن زهیر بن قین به امام حسین علیه‌السلام، گفت: زهیر که در مسیر کربلا به حضرت پیوسته بود، دنیا را با دو آفت مرگ و رنج، کوچک شمرد و شهادت در رکاب امام را بر عیش جاودانه دنیا ترجیح داد. این همان بزرگتر شدن از دنیاست که انسان را به همراهی با امام می‌رساند.

آیت الله میرباقری در پایان با اشاره به شب عاشورا و مهلت گرفتن امام حسین علیه‌السلام از دشمن برای عبادت و استغفار، گفت: امام حسین شب عاشورا را برای آماده‌سازی اصحاب و اهل بیت برای فردای سخت مهلت گرفتند. ایشان فرمودند: «إِنِّی أُحِبُّ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ وَ الدُّعَاءَ». امام حسین علیه‌السلام در این شب، اصحاب را به استقامت دعوت کردند و فرمودند که من اصحابی بهتر از شما نمی‌شناسم.

وی با بیان اینکه امام در شب عاشورا به اصحاب فرمودند دشمن با من کار دارد و فردا همه شهید خواهید شد، با این حال، هیچ‌یک از یاران، امام را تنها نگذاشتند، گفت: شب عاشورا، شبی است که انسان باید دو جبهه حق و باطل را به خوبی ببیند و با تسویه حساب با تعلقات دنیوی، خود را به جبهه امام حسین علیه السلام برساند.

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