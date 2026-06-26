رژیم آل خلیفه یک بانوی شیعه را دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای رژیم آل خلیفه «فاطمه هارون» پژوهشگر اجتماعی را بهدلیل انتشار دیدگاهی در اینستاگرام درباره عاشورا بازداشت کردند.
وزارت کشور بحرین روز پنجشنبه مدعی شد که بازداشت وی به اتهام سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی انجام شده و محتوای منتشرشده از سوی او، شامل توهین علنی به یکی از مذاهب بوده است.
در مقابل، هیئت امور زندانیان بحرین این بازداشت را محکوم کرد و آن را حلقهای دیگر از روند محدودسازی نظاممند آزادی بیان و سرکوب صاحبان اندیشه و فعالان مدنی در این کشور دانست.
این نهاد در بیانیهای اعلام کرد اتهامهای مطرحشده علیه فاطمه هارون، از جمله اتهامهای کلی و مبهمی است که بارها برای تعقیب قضایی منتقدان و جرمانگاری آزادی بیان مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته این هیئت، اقدام این پژوهشگر چیزی فراتر از استفاده از حق طبیعی خود برای ابراز نظر نبوده است.
هیئت امور زندانیان بحرین همچنین تأکید کرد که بازداشت یک چهره دانشگاهی و اجتماعی شناختهشده تنها بهدلیل انتشار یک نظر در فضای مجازی، نشاندهنده افزایش فشار بر نخبگان و اندیشمندان و تلاش برای محدود کردن فضای مجازی و تشدید کنترل امنیتی بر آزادی بیان است؛ اقدامی که به گفته این نهاد، با تعهدات و موازین بینالمللی حقوق بشر در تضاد قرار دارد.
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