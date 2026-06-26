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ولایتی:

ثبات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است

۵ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۲
کد مطلب: 1831602
ثبات اعراب حاشیه خلیج فارس مدیون مدیریت ایران بر تنگه هرمز است

مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل تصریح کرد: ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ی ایران بر شاهرگ تنگه هرمز است.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ   علی اکبر ولایتی با انتشار پیامی در فضای مجازی دریاره بیانیه مشترک آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس نوشت:

ثبات امروز اعراب حاشیه خلیج‌فارس، مدیون مدیریت قرن‌واره‌ی ایران بر شاهرگ تنگه هرمز است. غرب جز وحشی‌گری و غارت، دستاوردی برای منطقه نداشته است.  

«حاشیه نشینان و اطفال سیاسی منطقه» به بیانیه‌های سفارشی دلخوش ندارند و بدانند: حیات شما ریزه‌خواری از این سفره است.

در بازآرایی معادلات بزرگ، کوچک‌های حاشیه‌نشین جایی پای میز ندارند؛ حذف می‌شوند و حیات استراتژیک شان وامدار سقف تحمل تهران است.
 

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