مشارکت حدود ۵ میلیون نفر در مراسم عاشورای حسینی در کربلا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا گفت که حدود ۵ میلیون نفر در مراسم زیارت عاشورا شرکت کردند.

به گزارش الفرات نیوز، وی در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که علی الزیدی نخست وزیر عراق در موفقیت آمیز بودن مراسم زیارت عاشورا نقش داشته است.

الخطابی توضیح داد که به لطف تلاش‌های گسترده نیروهای امنیتی و ادارات خدماتی، همه طرح‌ها با موفقیت انجام شد و حدود ۵ میلیون زائر در مراسم زیارت عاشورا شرکت کردند.

استاندار کربلا اشاره کرد که نخست وزیر به همه طرف‌های مسئول دستور تلاش برای موفقیت آمیز بودن زیارت را داده است.

وی اشاره کرد که نخست وزیر عراق خواستار تامین قطعه زمینی برای احداث نیروگاه انرژی خورشیدی شد.

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