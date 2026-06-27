به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به بازتاب آیین‌های محرم و عاشورا در میان شیعیان جهان پرداخت و نوشت که شیعیان در روزهای منتهی به عاشورا، در فضایی آمیخته با سوگواری جمعی، یاد و نام امام حسین(ع) را زنده نگه می‌دارند. این رسانه گزارش داد که عاشورا یادآور شهادت حضرت امام حسین(ع)، نوه پیامبر اکرم(ص)، در قرن هفتم میلادی است و در میان شیعیان، نماد ایستادگی در برابر ظلم و ستم به شمار می‌رود.

این گزارش به نقل از نور زهرا زیدی، استادیار تاریخ در دانشگاه مریلند بالتیمور کانتی در آمریکا که در حوزه اسلام شیعی پژوهش می‌کند، آورده است که گردهمایی سالانه شیعیان و بازخوانی حافظه جمعی و اندوه مشترک، هر سال به روایت کربلا امکان می‌دهد با شرایط زمانه پیوند بخورد. به گفته او، یکی از ویژگی‌های ماندگار مراسم عاشورا آن است که آیین‌ها و اجتماعات شیعه، در عین بازتاب فرهنگ‌ها، زبان‌ها و سنت‌های محلی، همچنان بر محور کربلا باقی می‌مانند.

سوگواری، مرثیه و همبستگی در جوامع شیعه آمریکا

آسوشیتدپرس در بخش دیگری از گزارش خود به آمریکا پرداخت و نوشت که بسیاری از شیعیان با پیشینه‌های نژادی و قومی گوناگون در این کشور، در مجالس مذهبی گرد هم می‌آیند و در این برنامه‌ها به تلاوت قرآن، مرثیه‌خوانی، نوحه و سخنرانی گوش می‌دهند. این رسانه به نقل از نور زهرا زیدی نوشت که در بسیاری از جوامع شیعه، اندوه‌ورزی عاطفی و گریه، عملی عبادی تلقی می‌شود؛ زیرا نشانه همدلی با رنج اهل‌بیت پیامبر(ع) است.

در گزارش آسوشیتدپرس آمده است که آدام المالکی یکی از «لیدرهای خیریه حسین کیست؟» سازمان مستقر در لندن، ساکن ایالت میشیگان آمریکا، از فضای محرم به عنوان زمانی یاد کرده که «جامعه ما زنده می‌شود» و همه در نوعی وحدت جمعی زیبا کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. او این برنامه‌ها را فرصتی برای خودسازی، تزکیه نفس و نزدیک‌تر شدن به خداوند از مسیر امام حسین(ع) توصیف کرده است. همچنین سکینه علی، بانوی ۲۳ ساله ساکن ایالت تگزاس و از اعضای داوطلبین خیریه حسین کیست؟ گفته است که همراه با چهار نسل از اعضای خانواده‌اش در این گردهمایی‌ها حضور می‌یابد و فضای مراسم برای او چنان اثرگذار است که احساس لرزش و هیجان معنوی در وجودش ایجاد می‌کند.

آمریکا؛ اهدای خون به نام امام حسین(ع)

رسانۀ آسوشیتدپرس در بخش دیگری از این گزارش به برنامه‌های اهدای خون در میان برخی جوامع شیعه، به‌ویژه در آمریکا، پرداخت و نوشت که سکینه علی از تگزاس در قالب فعالیت‌های خیریه حسین کیست؟، در برگزاری پویش اهدای خون در ایام محرم مشارکت داشته است. به گفته او، هدف از این اقدام «نجات جان انسان‌ها» و «کار خیر به نام حسین» است و از آنجا که در این ایام، اجتماع گسترده‌ای از شیعیان شکل می‌گیرد، اثرگذاری این حرکت بیشتر می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که مصطفی جعفری، پزشک و عضو هیئت‌مدیره مسجد «مسجد امام علی(ع)» در ایالت نیوجرسی، گفته است که این برنامه‌های اهدای خون سال‌هاست در مسجد آنها برگزار می‌شود. او تصریح کرده است: «ما واقعاً این کار را برای تکریم امام حسین و یاران و خانواده‌اش انجام می‌دهیم. او خون خود را برای ایستادگی در برابر بی‌عدالتی داد و ما نیز احساس می‌کنیم باید خون خود را برای نجات جان انسان‌ها اهدا کنیم.» آسوشیتدپرس افزود بسیاری از شیعیان شرکت‌کننده در این برنامه‌ها، از میراث امام حسین(ع) الهام می‌گیرند و آن را دعوتی برای مبارزه با بی‌عدالتی، نوع‌دوستی، پایبندی به اصول و ایستادگی اخلاقی می‌دانند.

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