حجتالاسلام والمسلمین احمد اولیایی، رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، در گفتوگویی با تشریح فعالیتها و ظرفیتهای این مرکز اظهار کرد: مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی حدود ۱۸ سال پیش ذیل دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تأسیس شد و فعالیت خود را آغاز کرد.وی افزود: این مرکز در هفت گروه تخصصی شامل قرآن و حدیث، احکام، کلام و اعتقادات، اخلاق، روانشناسی و مشاوره، تاریخ و سیره و همچنین مسائل سیاسی و اجتماعی به پرسشهای مردم پاسخ میدهد و خدمات آن در قالبهای تلفنی، پیامکی، آنلاین، آفلاین، رسانهای، میدانی، شبکههای اجتماعی، آثار مکتوب و هوش مصنوعی ارائه میشود.
روزانه ۶ هزار تماس دینی از سراسر کشور با مرکز ملی پاسخگویی رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به ظرفیتهای این مجموعه گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ خط تلفن در مرکز فعال است و روزانه به تماسهای مردمی پاسخ داده میشود. همچنین بخشی ویژه رصد و دادهکاوی در مرکز فعالیت میکند که به صورت مستمر پرسشها و شبهات جامعه را پایش میکند.
رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، با اشاره به حجم بالای مراجعات گفت: روزانه حدود ۶ هزار تماس از سراسر کشور با مرکز برقرار میشود که توسط حدود ۴۰۰ پاسخگوی متخصص از میان طلاب دارای تخصصهای علمی مرتبط پاسخ داده میشود. وی افزود: در کنار پاسخگویی انسانی، سامانه هوش مصنوعی طراحیشده توسط متخصصان مرکز نیز بخشی از بار پاسخ به پرسشهای پرتکرار را بر عهده گرفته است تا امکان تمرکز بیشتر کارشناسان بر مسائل تخصصیتر فراهم شود. اولیایی ادامه داد: ظرفیت توسعه فعالیتها و افزایش تعداد پاسخگویان در مرکز وجود دارد، اما محدودیتهای اعتباری و بودجهای مهمترین مانع توسعه این بخش به شمار میرود.
اولیایی با اشاره به فعالیتهای میدانی مرکز اظهار کرد: پاسخگویی میدانی یکی از ظرفیتهای مهم مرکز است و از نمازهای جمعه و نمایشگاه کتاب تهران گرفته تا مدارس سراسر کشور را دربر میگیرد. بهویژه پس از تحولات سالهای اخیر، حضور کارشناسان مرکز در مدارس، بهخصوص مدارس سمپاد، با استقبال گستردهای مواجه شده است.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پاسخگویان مرکز را بانوان تشکیل میدهند، افزود: این امکان فراهم شده است که بانوان سؤالکننده در صورت تمایل با کارشناسان خانم ارتباط برقرار کنند.رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی تصریح کرد: براساس ارزیابیها و نظرسنجیهای انجامشده، میزان رضایت مخاطبان از خدمات مرکز بین ۹۰ تا ۹۵ درصد است.رویکرد مرکز فقط پاسخ دادن نیست؛ حل مسئله استاولیایی با تشریح رویکردهای مرکز ملی پاسخگویی گفت: یکی از مهمترین رویکردهای مرکز، رویکرد آفندی و پیشدستانه است. ما صرفاً منتظر دریافت پرسشها نمیمانیم، بلکه شبهات و جریانهای فکری داخل و خارج کشور را رصد میکنیم تا برای پرسشهای آینده نیز آمادگی داشته باشیم.
وی افزود: رویکرد دیگر مرکز، حل مسئله است. هدف ما صرفاً ارائه یک پاسخ فقهی یا اعتقادی نیست، بلکه تلاش میکنیم ریشه اصلی مسائل را شناسایی کنیم و در صورت نیاز، مخاطب را به بخشهای تخصصی دیگر ارجاع دهیم.
مدیر مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی خاطرنشان کرد: پاسخگویی در این مرکز تنها با هدف افزایش آگاهی مخاطب انجام نمیشود، بلکه تلاش میشود پاسخها به حل مسائل واقعی زندگی مردم و تقویت سبک زندگی دینی منجر شود.برای پرسشهای احتمالی سریال سلمان فارسی از هماکنون آماده میشویموی با اشاره به رویکرد واکنش سریع مرکز گفت: تجربه نشان داده است که تولید برخی آثار رسانهای میتواند موجی از پرسشها را در جامعه ایجاد کند. به همین دلیل مرکز تلاش میکند پیش از وقوع چنین شرایطی برای پاسخگویی آماده باشد.اولیایی افزود: هماکنون با توجه به در حال تولید بودن سریال سلمان فارسی، پژوهشگران مرکز در حال بررسی زندگی حضرت سلمان و پرسشهای احتمالی مخاطبان هستند تا در زمان پخش این مجموعه، پاسخهای لازم از پیش آماده شده باشد.بانک اطلاعاتی مرکز میتواند به تصمیمسازیهای کلان کشور کمک کند.
مدیر مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به ظرفیتهای پژوهشی این مجموعه گفت: نزدیک به دو دهه فعالیت مرکز، بانک عظیمی از دادههای مرتبط با پرسشها و دغدغههای مردم را ایجاد کرده است که میتواند در اختیار پژوهشگران و سیاستگذاران قرار گیرد.وی ادامه داد: این دادهها امکان تحلیل مسائل بر اساس استان، شهر، جنسیت، سن، سطح تحصیلات و موضوعات مختلف را فراهم میکنند و میتوانند مبنای تدوین گزارشهای راهبردی و پیشنهادهای سیاستی باشند.اولیایی خاطرنشان کرد: در برخی موارد، افزایش ناگهانی پرسشها درباره یک موضوع خاص، مانند خودکشی در یک منطقه، به شناسایی و پیگیری میدانی آن مسئله کمک کرده و آثار مثبتی به همراه داشته است.هوش مصنوعی بخشی از بار پاسخگویی را بر عهده گرفته است
وی درباره برنامههای آینده مرکز نیز گفت: توسعه هوش مصنوعی یکی از برنامههای جدی ماست. هرچند ارتباط مستقیم میان مخاطب و پاسخگو همچنان اهمیت ویژهای دارد، اما هوش مصنوعی میتواند در پاسخگویی به پرسشهای پرتکرار نقش مؤثری ایفا کند.رییس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی افزود: هدف ما این است که پاسخگویان انسانی فرصت بیشتری برای رسیدگی به مسائل پیچیدهتر و تخصصیتر داشته باشند و در کنار آن، رویکرد حل مسئله و تقویت سبک زندگی دینی را نیز بیش از گذشته دنبال کنیم.
وی در پایان با اشاره به اهمیت پاسخگویی در آموزههای دینی گفت: امام باقر(ع) به ابان بن تغلب فرمودند: «دوست دارم در مسجد بنشینی و به پرسشهای مردم پاسخ دهی؛ زیرا دوست دارم در میان شیعیان من افرادی همانند تو فراوان باشند.» این روایت نشان میدهد پاسخگویی مستقیم به مردم، بخشی از رسالت اصیل عالمان دین است.
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