عزاداری امام حسین(ع) با هیچ قدرتی قابل توقف نیست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام عارف حسین واحدی نائب رئیس شورای علمای شیعه پاکستان در مراسم عزاداری شهادت امام حسین(ع) ضمن قدردانی از عزاداران، هیئات، علما، ذاکران و برگزارکنندگان، اظهار داشت: عزاداری امام حسین(ع) بزرگترین جنبش برای احیای اسلام و ترویج پیام کربلا است و هیچ قدرتی در جهان قادر به توقف آن نیست.
وی افزود: اگر فداکاری عظیم امام حسین(ع) در کربلا نبود، تفکر یزیدی میتوانست بر سراسر جهان مسلط شود. امروز بقای اسلام، طنین اذانها، توحید الهی و رسالت پیامبر اکرم(ص) نتیجه همان فداکاری بزرگ است.
این عالم دینی تأکید کرد: امام حسین(ع) و واقعه کربلا برای تمام آزادگان و مبارزان علیه ظلم و ستم، الگوی اصلی و الهامبخش هستند و در عصر حاضر نیز مسیر مقاومت و ایستادگی در برابر باطل از مکتب حسینی قابل دریافت است.
واحدی در ادامه با اشاره به چالشهای جهان اسلام گفت: در شرایط کنونی، جریان مقاومت اسلامی توانسته است بسیاری از توطئههای قدرتهای استکباری را ناکام بگذارد.
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