به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، در حاشیه اجلاس "آزادی برای ملت‌ها" در شهر سن‌پترزبورگ روسیه، با آندره کلیموف، معاون بین‌الملل حزب حاکم "روسیه متحد"، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار که با هدف گسترش همکاری‌های حزبی و بین‌المللی انجام شد، طرفین بر عزم خود برای تعمیق روابط دوجانبه و هم‌افزایی در عرصه‌های منطقه‌ای و جهانی تأکید کردند.

محمدعلی امانی در این نشست با اشاره به سابقه طولانی و رو به گسترش همکاری‌های دو حزب، اظهار داشت: ارتباطات و تعاملات حزب موتلفه اسلامی و حزب روسیه متحد در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته و هر سال گسترده‌تر از گذشته دنبال شده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با یادآوری دیدار ماه گذشته معاون بین‌الملل این حزب با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در شهر پرم، بر تداوم این رایزنی‌های سطح بالا در عرصه دیپلماسی حزبی تأکید کرد.

امانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آموزه‌های دینی و فرهنگ مقاومت در ایران، خاطرنشان کرد: آموزه‌های عاشورا و قیام امام حسین(ع) همواره الهام‌بخش ملت ایران در مقابله با تهاجمات و زیاده‌خواهی‌های جبهه استکبار به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

وی تصریح کرد که این باور عمیق فرهنگی و دینی، پایه‌ و اساس ایستادگی ایران در برابر فشارهای خارجی است.

در ادامه این دیدار، آندره کلیموف، معاون بین‌الملل حزب روسیه متحد، با استقبال از گسترش مناسبات حزبی، بر آمادگی کامل حزب متبوع خود برای امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با حزب موتلفه اسلامی تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در جهت نهادینه‌سازی روابط دو تشکل سیاسی دانست.

کلیموف همچنین با اشاره به اهمیت همکاری‌های چندجانبه، بر لزوم همکاری نزدیک دو حزب در برگزاری مجمع عمومی سازمان "آزادی برای ملت‌ها" در شهر مسکو در ماه نوامبر آینده تأکید کرد و گفت که این رویداد می‌تواند بستر مناسبی برای هم‌افزایی جریان‌های مستقل جهانی باشد.

معاون بین‌الملل حزب روسیه متحد در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با اشاره به برنامه‌های سال آینده، تصریح کرد: با توجه به اینکه ریاست دوره‌ای پیمان شانگهای در سال آینده بر عهده روسیه خواهد بود، همکاری مشترک و هماهنگی نزدیک میان تهران و مسکو در چارچوب این سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به پیشبرد اهداف مشترک کمک شایانی کند.

این دیدار در فضایی صمیمانه و در ادامه رایزنی‌های مستمر سیاسی میان دو کشور همسو و راهبردی برگزار شد و حاضران بر عزم راسخ خود برای تحکیم هرچه بیشتر همکاری‌های همه‌جانبه در سطوح دوجانبه و بین‌المللی تأکید کردند.

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