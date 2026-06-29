وزیر خارجه عمان: با دریافت عوارض از تنگه هرمز موافق نیستیم!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بدر البوسعیدی وزیر خارجه عمان تأکید کرد که عمان از اخذ هیچ گونه عوارضی حمایت نمی‌کند، اما احتمالا درباره سازوکارهای مربوط به خدمات دریایی، مانند افزایش ایمنی ناوبری، آمادگی برای موارد اضطراری و مقابله با آلودگی بحثهایی صورت خواهد گرفت.

البوسعیدی امروز گفت که این کشور از اجرای مفاد یادداشت تفاهم میان واشنکتن و تهران حمایت می‌کند.

وی تأکید کرد که عمان به تماس‌ها و تلاش‌های خود برای دستیابی به صلح و تضمین آزادی دریانوردی در تنگه هرمز ادامه می‌دهد.

وزیر خارجه عمان در گفت‌وگو با رادیو «مونت کارلو» گفت که بر اساس گفت‌وگوهای جاری میان مسقط و تهران، هرگونه تفاهم در آینده درباره تنگه هرمز باید با قواعد حقوق بین‌الملل همخوانی داشته باشد.

البوسعیدی با اشاره به پایبندی عمان به کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها، گفت که هرگونه ترتیبات جدید در تنگه نباید خارج از چارچوب قوانین بین‌الملل باشد.

وی با بیان اینکه هدف از رایزنیهای ایران و عمان، بهبود خدمات و تضمین امنیت دریانوردی است، نه تحمیل بار جدید بر حرکت تجارت جهانی، درباره مین‌روبی در تنگه هرمز هم گفت: طبق یادداشت تفاهم، تضمین خالی بودن تنگه از هرگونه خطر مین، بر عهده ایران است.

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