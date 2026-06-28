به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین «مجتبی اشجری» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان امروز یکشنبه، 7 تیر 1405 در دومین نشست کمیته فرهنگی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) استان گیلان که در سالن جلسات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گیلانی حادثه تروریستی هفتم تیر (دکتر حسن عضدی، سیف الله عبدالکریمی، محمدصادق اسلامی، جواد سرافراز و عباس شاهوی)، اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در خاطرات خود از شهید عضدی به نیکی نام برده‌اند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد استانی بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه) با ریاست دکتر حق‌شناس، استاندار گیلان، تصریح کرد: استان گیلان با تشکیل ۱۱ کمیته مقدمات اعزام علاقه‌مندان به مراسم بدرقه و تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت اسلامی را فراهم می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با بیان اینکه امروز دومین نشست کمیته فرهنگی این ستاد با مسئولیت این شورا برگزار می‌شود، بیان کرد: در اولین نشست بیش از ۲۰ پیشنهاد به تصویب اعضا رسید که ان‌شاء‌الله با بهره‌مندی از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی استان با قوت اجرایی خواهند شد.

وی با بیان اینکه مردم غیور و ولایت‌مدار استان گیلان نزدیک به ۱۲۰ شب در میادین و خیابان‌های متعدد سراسر استان حضور گسترده و پرشور دارند و با دلی سوخته در شهادت رهبر انقلاب اسلامی سوگواری می‌کنند، گفت: استقبال مردم قدرشناس استان گیلان برای اعزام به مراسم بدرقه و تشییع گسترده و کم‌نظیر است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با تاکید بر اینکه مراسم و برنامه‌های بزرگداشت امام خامنه‌ای (قدس‌سره) باید در تراز قائد شهید امت اسلامی برگزار شود، اظهار کرد: مراسم محوری بزرگداشت امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدس الله نفس الزکیه)، ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۰ تیر برابر با ۲۶ محرم در مصلی امام خمینی(ره) شهر رشت برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان بر تداوم برگزاری باشکوه تجمعات شبانه در سراسر استان تاکید کرد و افزود: مراسم بزرگداشت قائد شهید امت اسلامی در همه شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستاهای گیلان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه خون مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی برکات فراوانی را به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: خون پاک قائد شهید امت اسلامی موجب بیداری و وحدت امت اسلامی شده و شر دشمنان را به آنان برخواهد گرداند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری با اشاره به اینکه زمینه اجرای برنامه‌های فرهنگی بسیاری در ستاد فراهم شده است، بیان کرد: برگزاری آیین ویژه اعزام، برگزاری محافل قرآن کریم و پویش‌های قرآنی، بهره‌مندی از ظرفیت مساجد، بقاع متبرکه، هیئات مذهبی و حرکت دسته‌جات عزاداری، اقامه نماز لیله‌القدر، برپایی مواکب فرهنگی و هنری، ساخت و نصب تندیس «مشت‌ گره‌کرده» در یکی از میادین سطح شهر رشت، تولید ۵ سرود فارسی و گیلکی، تولید سرود ویژه با صدای حاج ابوذر روحی، تولید ترانه‌ای فاخر با خوانندگی پرواز همای، تولید اقلام تبلیغی، برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه، مستندسازی اعزام، فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی از جمله برنامه‌های این ستاد است.

مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (قدس ‌الله ‌نفسه ‌الزکیه) و شهدای خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار «باید برخاست»، شعار بین‌المللی «قوموا لله» و نماد «مشت گره‌کرده، ۱۳ تا ۱۸ تیر در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود.

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