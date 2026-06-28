به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه تشییع تاریخی مجاهد بزرگ و رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشست ویژه «میراث راهبردی و تمدنی رهبر شهید امت» به همت خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا برگزار خواهد شد.
در این نشست، دکتر راشد الراشد، نویسنده و فعال سیاسی بحرینی، و دکتر عصام العماد، مستبصر و اندیشمند یمنی، به بررسی ابعاد مختلف میراث راهبردی و تمدنی رهبر شهید امت خواهند پرداخت.
این نشست روز دوشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۸:۰۰، در سالن جلسات خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند پخش زنده این نشست را از طریق آپارات خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا دنبال کنند.
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