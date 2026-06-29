به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد مرکزی اربعین از آغاز نام‌نویسی متقاضیان سفر اربعین حسینی از روز سه‌شنبه ۹ تیرماه در سامانه سماح خبر داد و اعلام کرد: زائران باید گذرنامه‌ای با حداقل ۶ ماه اعتبار داشته باشند.

ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: ثبت‌نام زائران اربعین حسینی از روز سه‌شنبه ۹ تیرماه از طریق سامانه سماح به نشانی samah.haj.ir آغاز خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه این ستاد، تمامی متقاضیان سفر اربعین باید پیش از اعزام، نسبت به ثبت‌نام در سامانه سماح اقدام کنند.

ستاد مرکزی اربعین همچنین تأکید کرد: اعتبار گذرنامه زائران باید از تاریخ اعزام، دست‌کم شش ماه باشد؛ در غیر این صورت، لازم است پیش از ثبت‌نام برای تمدید یا دریافت گذرنامه اقدام کنند.

در همین حال، بانک مرکزی نیز اعلام کرده است به‌منظور تسهیل سفر زائران، برای هر متقاضی ۲۰۰ هزار دینار عراق به‌عنوان ارز اربعین اختصاص خواهد یافت.

گفتنی است، اربعین حسینی امسال سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۵ است.

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