به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهردار نیویورک، اعلام کرد که نمی‌تواند از اسرائیل به‌عنوان یک «دولت یهودی» حمایت کند و تأکید کرد که از هیچ دولتی که یک دین را بر سایر ادیان برتری دهد، حمایت نخواهد کرد.

به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، ممدانی روز یکشنبه در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از راه‌حل دو دولتی برای فلسطین و اسرائیل، از ارائه پاسخی مستقیم خودداری کرد و گفت: «نگاه من بر پایه حقوق برابر برای همه انسان‌هاست و معتقدم این اصل درباره اسرائیل نیز باید رعایت شود.»

وی در ادامه، در پاسخ به این سؤال که آیا از موجودیت اسرائیل به‌عنوان یک دولت یهودی حمایت می‌کند یا خیر، اظهار داشت: «نمی‌توانم بگویم از هر دولتی که یک دین را بر دین دیگر برتری می‌دهد، حمایت می‌کنم؛ چه اسرائیل باشد، چه عربستان سعودی و چه هر کشور دیگری.»

در همین حال، رژیم صهیونیستی چندی پیش از ورود «لیندا صرصور»، مشاور شهردار نیویورک، به سرزمین‌های اشغالی جلوگیری کرد و او را به حمایت از جنبش مقاومت اسلامی حماس متهم کرد.

صرصور در واکنش به این اقدام اعلام کرد که صرفاً به دلیل حمایت از حقوق بشر از ورودش به سرزمین‌های اشغالی منع شده است. وی همچنین رژیم اسرائیل را «یک رژیم آپارتاید و قاتل» توصیف کرد و خواستار توقف فوری حمایت‌های مالی و تسلیحاتی آمریکا از این رژیم شد.

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