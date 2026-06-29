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آغاز ثبت‌نام طرح «فصل رویش» ویژه پسران در حرم بانوی کرامت

۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۷
کد مطلب: 1832967
آغاز ثبت‌نام طرح «فصل رویش» ویژه پسران در حرم بانوی کرامت

ثبت نام طرح «فصل رویش» ویژه پسران کودک و نوجوان با هدف حفظ قرآن کریم با روش های جذاب و ساده توسط مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ  مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام طرح «فصل رویش» ویژه پسران کودک و نوجوان خبر داد.

این طرح با هدف حفظ قرآن کریم با روش‌های جذاب و ساده، همراه با تفریح و بازی شامل اردوهای دسته‌جمعی و مسابقات پرچالش، رفاقت با دوستان هم‌فکر و بهره‌مندی از اساتید ممتاز حرم مطهر برگزار می‌شود.

ثبت‌نام این طرح تا تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند به صورت حضوری، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در حرم مطهر، شبستان نجمه خاتون(س)، مرکز قرآن و حدیث حضور یافته و یا از طریق سایت مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر به صورت غیرحضوری ثبت‌نام کنند.

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آغاز ثبت‌نام طرح «فصل رویش» ویژه پسران در حرم بانوی کرامت

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