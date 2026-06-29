به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ معاون حقوقی و بینالملل وزیر امور خارجه از برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک هرمز با حضور نمایندگان ایران و عمان خبر داد.
«کاظم غریبآبادی» معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۸ تیر در شبکه ایکس از سفر خود به عمان خبر داد و نوشت: در سفر به مسقط، اولین نشست کمیته مشترک هرمز با «عبدالعزیز الهنایی» وزیر مشاور در امور خارجه عمان برگزار شد.
وی افزود: در این دیدار ضمن مرور مسائل جاری در رابطه با تنگه، درباره مدیریت آینده تنگه در چارچوب بند پنج یادداشت تفاهم اسلام آباد و حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی تبادل نظر کردیم.
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