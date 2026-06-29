واکنش رئیس ائتلاف جعفریه به حمله تروریستی به رنجرهای پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید شهنشهاه حسین نقوی، رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان، حمله تروریستی به نیروهای رنجر ایالت سند را به شدت محکوم کرد.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله بزدلانه تروریستی به رنجر سند را به شدت محکوم می‌کنیم.

رئیس ائتلاف جعفریه همچنین نقش نیروهای رنجر در برقراری امنیت در ایام عاشورا را ستود و گفت این نیروها عملکرد قابل توجهی در حفظ نظم و آرامش داشته‌اند.

رئیس ائتلاف جعفریه پاکستان تأکید کرد که خون شهدای رنجر نباید پایمال شود و افزود: ملت جعفریه در کنار نیروهای مسلح پاکستان در برابر گروه‌های تروریستی ایستاده است.

نقوی همچنین با اشاره به ضرورت مقابله با تهدیدهای امنیتی، بر همبستگی کامل جامعه شیعه با ارتش پاکستان در مبارزه با تروریسم تأکید کرد.

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