سوره حمد ادب صحبت کردن ما با خدا را یاد میدهد

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: امّا در مورد هدایت قرآنی. ببینید، خداوند متعال در میان امتیازات متعدّد ماه مبارک رمضان امتیاز نزول قرآن را ذکر میکند: شَهرُ رَمَضانَ الَّذی اُنزِلَ فیهِ القُرءان؛ پیدا است که این شاید بالاترین موضوع در میان امتیازات ماه رمضان است. و در مورد قرآن هم که هزاران برجستگی در قرآن وجود دارد و خیلی بیش از اینها که عقل ما و فهم ما قادر به درک آنها نیست، در میان همه‌ی اینها هدایت قرآنی را مطرح میکند: شَهرُ رَمَضانَ الَّذی اُنزِلَ فیهِ القُرءانُ هُدًی لِلنّاسِ وَ بَیِّنٰتٍ مِنَ الهُدیٰ وَ الفُرقان؛(۱) پیدا است که هدایت قرآنی در میان موضوعات‌ مربوط به قرآن شأن بالایی دارد.

خود قرآن مجید هم با مسئله‌ی هدایت آغاز میشود؛ هم در سوره‌ی حمد این [مطلب] هست: اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیم -که به تعبیر مرحوم علّامه‌ی طباطبائی (رضوان الله تعالی علیه)‌ سوره‌ی حمد از اوّل تا آخر، ادب سخن گفتن با خدا را به ما تعلیم میدهد، یعنی خود خدای متعال به ما تعلیم میدهد که چه جوری باید با او صحبت کنیم؛ از آغاز «بِسمِ الله» تا آخرِ هدایت‌خواهی؛ که «اِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیم، صِراطَ الَّذینَ اَنعَمتَ عَلَیهِم»؛(۲) که راه مستقیم، راه آن کسانی است که خدای متعال به آنها اِنعام کرده است؛ آن هم آن اِنعام‌شدگانی که گمراه نشدند و مورد غضب قرار نگرفتند- هم در اوّل سوره‌ی بقره: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ، الࣤمࣤ، ذٰلِکَ الکِتٰبُ لارَیبَ فیهِ هُدًی لِلمُتَّقین.(۳)

بنابراین آغاز قرآن هم با ذکر هدایت قرآنی آغاز شده است؛ و بعد از آن هم در جاهای متعدّدی از قرآن، ده‌ها مورد هست که سخن از هدایت قرآن است و راهنمایی‌ها و دستگیری‌های قرآن.

و این هم مخصوص یک گروه خاصّی نیست؛ مخاطب قرآن، همه‌ی بشریّت است، و ادّعای قرآن این است که میخواهد همه‌ی بشریّت را هدایت کند به صراط مستقیم، به راه درستِ زندگیِ انسان که به مقصد صحیح منتهی خواهد شد: اِن هُوَ اِلّا ذِکرٌ لِلعٰلَمین.(۴) ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

منبع:

۱ ) سوره مبارکه البقرة آیه ۱۸۵

شَهرُ رَمَضانَ الَّذی أُنزِلَ فیهِ القُرآنُ هُدًی لِلنّاسِ وَبَیِّناتٍ مِنَ الهُدیٰ وَالفُرقانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهرَ فَلیَصُمهُ ۖ وَمَن کانَ مَریضًا أَو عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِن أَیّامٍ أُخَرَ ۗ یُریدُ اللَّهُ بِکُمُ الیُسرَ وَلا یُریدُ بِکُمُ العُسرَ وَلِتُکمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلیٰ ما هَداکُم وَلَعَلَّکُم تَشکُرونَ

ترجمه:(روزه، در چند روز معدودِ) ماهِ رمضان است؛ ماهی که قرآن، برای راهنمایی مردم، و نشانه‌های هدایت، و فرق میان حق و باطل، در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد، روزه بدارد! و آن کس که بیمار یا در سفر است، روزهای دیگری را به جای آن، روزه بگیرد! خداوند، راحتی شما را می‌خواهد، نه زحمت شما را! هدف این است که این روزها را تکمیل کنید؛ و خدا را بر اینکه شما را هدایت کرده، بزرگ بشمرید؛ باشد که شکرگزاری کنید!

۲ ) سوره مبارکه الفاتحة آیه ۶

اهدِنَا الصِّراطَ المُستَقیمَ

ترجمه:ما را به راه راست هدایت کن...

۲ ) سوره مبارکه الفاتحة آیه ۷

صِراطَ الَّذینَ أَنعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضوبِ عَلَیهِم وَلَا الضّالّینَ

ترجمه:راه کسانی که آنان را مشمول نعمت خود ساختی؛ نه کسانی که بر آنان غضب کرده‌ای؛ و نه گمراهان.

۳ ) سوره مبارکه البقرة آیه ۱

بِسمِ اللَّهِ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ الم

ترجمه:الم (بزرگ است خداوندی که این کتاب عظیم را، از حروف ساده الفبا به وجود آورده).

۳ ) سوره مبارکه البقرة آیه ۲

ذٰلِکَ الکِتابُ لا رَیبَ ۛ فیهِ ۛ هُدًی لِلمُتَّقینَ

ترجمه:آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران است.

۴ ) سوره مبارکه ص آیه ۸۷

إِن هُوَ إِلّا ذِکرٌ لِلعالَمینَ

ترجمه:این (قرآن) تذکّری برای همه جهانیان است؛