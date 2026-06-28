به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار «حمید دامغانی» عصر روز یکشنبه، 7 تیر 1405 در جلسه ستاد هماهنگی تشییع قائد شهید که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اعزام ۱۰ هزارنفری مردم گیلان جهت شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید،اظهار کرد: بعثت مردمی پس از شهادت رهبر انقلاب، یک اتفاق تاریخی است که آیندگان بدان افتخار خواهند کرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به بصیرت و بیداری، حذف دوقطبیها و ایجاد انسجام اجتماعی پس از شهادت رهبر انقلاب در کشور افزود: امروز همگی زیر یک بیرق فارغ از هرگونه نگاهی در برابر یک دشمن ایستادند و خواهان انتقام هستند.
وی با بیان اینکه مراسم تشییع رهبر انقلاب بزرگترین تجمع انسانی خواهد بود، گفت:«خون رهبر شهید »وحدت ملی و بزرگترین تجمع انسانی تاریخ رقم خواهد زد.
سردار حمید دامغانی با اشاره به اینکه انسجام این امر نیازمند هماهنگی کامل همه کمیتهها در تمام شهرستانها است، گفت:گرمای هوا، معطل ماندنهای طولانی و تامین امنیت جسمی و روانی از جمله مواردی است که باید مدنظر قرار بگیرد.
وی از اعزام ۱۰ هزارنفری مردم گیلان برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت و اظهار کرد:بسیج و سپاه دو نهاد رسمی جهت ثبتنام و اعزام داوطلبین هستند و اطلاعرسانی برعهده صدا و سیما است.
فرمانده سپاه قدس گیلان ضمن تاکید بر لزوم بهرهگیری از تمام ظرفیتها گفت:این مراسم فارغ از تشییع رهبر، به نوعی حرکت و راهپیمایی از استان به پایتخت است لذا از پذیرش گروههای سنی حساس ممانعت میشود.
وی با اشاره به بیسابقه بودن ابعاد این تجمع در مقایسه با اربعین، راهیان نور و ...،خواستار دقت حداکثری در مدیریت لجستیکی، امنیت و تدارکات برای حفظ سلامت و آرامش زائرین شد.
در ادامه این نشست، «هادی حقشناس» استاندار گیلان، با اشاره به اهمیت ملی و تاریخی این مراسم، اظهار کرد: برنامهریزیها باید متناسب با استقبال مردم انجام شود و قطعا با اجتماع عظیمی روبهرو خواهیم بود که نیازمند آمادگی کامل همه دستگاهها است.
وی با بیان اینکه برگزاری این مراسم صرفاً یک مأموریت اداری نیست، افزود: همه ما در قبال این رویداد، مسئولیتی اعتقادی، ملی و تاریخی بر عهده داریم و باید با همین نگاه، تمامی ظرفیتهای استان را برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم به کار بگیریم.
استاندار گیلان با اشاره به جایگاه تاریخی این مراسم گفت: این رویداد تا سالها در حافظه ملت ایران باقی خواهد ماند و آیندگان درباره نحوه برگزاری آن قضاوت خواهند کرد؛ از اینرو باید با برنامهریزی دقیق، انسجام مدیریتی و حضور مؤثر همه دستگاهها، زمینه ثبت حضوری ماندگار و باشکوه را فراهم کنیم.
حقشناس با اشاره به خدمات و نقشآفرینیهای امام مجاهد شهید حضرت آیتالله سیدعلی حسینی خامنهای در عرصههای مختلف کشور تصریح کرد: خدمات ایشان در حوزههای استقلال سیاسی، حفظ تمامیت ارضی، فرهنگ، علم، کتاب، اقتصاد مقاومتی، ورزش، کشاورزی و حمایت از جوانان و دیگر بخش ها سرمایهای ارزشمند برای ایران اسلامی است و بیتردید پژوهشگران و مورخان در سالهای آینده ابعاد بیشتری از این خدمات را تبیین خواهند کرد.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی اظهار داشت: در حوزه تدارکات و تأمین امکانات، بهویژه ناوگان حملونقل، هیچ مشکلی وجود ندارد و اتوبوسهای مورد نیاز تمامی شهرستانهای استان پیشبینی شده است.
استاندار گیلان افزود: هدف از برگزاری این جلسات، صرفاً تقسیم وظایف نیست؛ بلکه باید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای فکری و مدیریتی، نواقص احتمالی را برطرف کرده و بهترین شرایط را برای خدمترسانی به مردم فراهم کنیم.
حقشناس در پایان با دعوت از مدیران برای ارائه پیشنهادها و ایدههای نو تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با همدلی، هماهنگی و تلاش مضاعف، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم و اعزام منظم زائران گیلانی را فراهم کنند تا این حضور، در شأن این رویداد بزرگ تاریخی و ملی باشد.
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