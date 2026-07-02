سردار جمیری: تمهیدات گسترده برای برگزاری آیین باشکوه تشییع در قم اتخاذ شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سردار فتحالله جمیری، فرمانده سپاه استان قم و رئیس ستاد برگزاری مراسم تشییع، پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات تیپ مستقل ۸۳ امام صادق (ع)، شهر قم، برگزار شد، به تبیین هماهنگیهای گسترده برای برگزاری این آیین باشکوه پرداخت. وی با قدردانی از تلاشهای جهادی مدیران و مجموعههای مردمی، بر روحیهی آمادهباش کامل استان برای میزبانی شایسته از زائران تأکید کرد.
وی با بیان اینکه «امام شهید ما، شهید قم است»، به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در کنگره شهدای سال ۱۴۰۱ استناد کرد و یادآور شد که طبق نگاه ایشان، تمامی شهدای روحانی، شهدای قم محسوب میشوند. رئیس ستاد تشییع پیکر مطهر تصریح کرد: ما به عنوان مجاوران کریمه اهلبیت (ع) وظیفهای سنگین بر عهده داریم تا با قدمها و کارهایمان، یک کار بسیار فاخر و در سطح جهانی ارائه دهیم.
فرمانده سپاه استان قم در ادامه با تأکید بر جایگاه الگو بودن این شهر خاطرنشان کرد: نگاه نخبگان در سراسر دنیا به سمت قم است و انقلاب اسلامی که از اینجا آغاز شده، از همینجا نیز به قله خواهد رسید. وی افزود: تصاویری که از قم به جهان مخابره میشود، بر افکار عمومی بینالمللی که تشنهی عدالت هستند، تأثیری عمیق خواهد گذاشت.
طنین جهانی شعار «باید برخاست»
سردار جمیری با اشاره به عزتبخشی ایران اسلامی به بشریت تحت هدایتهای حکیمانه امام شهید، عنوان کرد که امروز گفتمان ایران در دنیا تغییر کرده و حتی اروپاییها به خروج از ذلتِ قدرتهای استکباری اعتراف میکنند. وی تأکید کرد: کلیدواژهی تفکر انقلابی ما در این مراسم شعار «باید برخاست» است؛ پیامی که باید ترویج شود تا دنیا به احترام ایران قیام کند.
وی با اشاره به استواری چندیندههای امام شهید در برابر آمریکا و صهیونیسم، اظهار داشت که این ثبات قدم باعث گسترش مقاومت در دنیا شده است. وی تصریح کرد: حرکتی که در قم انجام خواهد شد، اهداف والایی چون قدرشناسی از رهبری حکیم و بیعت دوباره با مقام معظم رهبری را دنبال میکند.
جزئیات مسیر و زمانبندی قطعی مراسم تشییع
رئیس ستاد برگزاری مراسم با اعلام زمان نهایی آیین تشییع، گفت: این مراسم بزرگ با حضور خیل عظیم مردم، صبح روز سهشنبه، شانزدهم تیرماه، آغاز خواهد شد. وی با تأکید بر قطعیت برنامهریزیها افزود: تشییع به صورت زمینی از سمت حرم مطهر حضرت معصومه (س) به سمت مسجد مقدس جمکران انجام میشود و نماز نیز در مسجد جمکران اقامه خواهد شد.
فرمانده سپاه قم با اشاره به بررسیهای دقیق کارشناسی برای تعیین نقطه آغاز حرکت، تصریح کرد: با توجه به اقتضائات امنیتی و حجم جمعیت، درب اعظم حرم به عنوان شروع تشییع انتخاب شده است. وی خاطرنشان کرد که تمامی ابعاد ایمنی و استقامت بناهای مسیر برای جلوگیری از هرگونه حادثه و ازدحام خطرآفرین محاسبه شده است.
وی درباره تمهیدات ترافیکی و عرض مسیر حرکت توضیح داد: عرض بلوار پیامبر اعظم (ص) با اضافه کردن حاشیهها به ۷۰ متر افزایش یافته تا فشار جمعیت تعدیل شود. جمیری تأکید کرد: طبق خواسته بیت شریف امام شهید و رهبر معظم انقلاب، اصل بر سلامت و امنیت کامل مردم است و هیچ زحمتی نباید برای زائران ایجاد شود.
آمادگی زیرساختی؛ از ۶ بیمارستان صحرایی تا طرح «هر خانه یک موکب»
سردار جمیری در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات رفاهی و درمانی اشاره کرد و گفت: ۶ بیمارستان صحرایی و دهها آمبولانس و اتوبوسآمبولانس در اطراف بلوار پیامبر اعظم (ص) مستقر میشوند. وی افزود: برای مقابله با گرمای هوا، علاوه بر پیشبینی آب کافی، توزیع قرصهای مخصوص ضد گرمازدگی و استقرار تیمهای بهداشت و درمان در دستور کار است.
وی با فراخوان مردمی برای میزبانی از مسافران، تأکید کرد: شعار ما این است که «هر منزل قمی باید یک موکب شود» تا بتوانیم پاسخگوی زائرانی باشیم که از استانهایی همچون خوزستان، مرکزی و اصفهان راهی قم شدهاند. رئیس ستاد تشییع همچنین از آمادگی ادارات برای اسکان زائران و ثبتنام ۱۵۰۰ واحد مسکونی در سامانه اسکان خبر داد.
تمهیدات ویژه رسانهای و حضور ۴۰۰ عکاس
فرمانده سپاه استان قم با اشاره به نقش حساس اصحاب رسانه، تصریح کرد: تاکنون حضور ۴۰۰ عکاس و مستندساز برای پوشش این واقعه جهانی قطعی شده است. وی افزود: نقاط مرتفع و ساختمانهای بلند در طول مسیر برای استقرار عکاسان هماهنگ شده و کارتهای تردد مخصوص جهت تسهیل فعالیت خبرنگاران صادر میگردد.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی فضای بصری شهر، بر ضرورت شتابدهی به فضاسازی فرهنگی در ورودیهای قم تأکید کرد. جمیری همچنین به تقویت سیستم صوتی یکپارچه در مسیر چندین کیلومتری تشییع اشاره کرد و گفت: لایههای پشتیبانی صوتی پیشبینی شده تا تمامی جمعیت حاضر در فضا، ارتباط معنوی مستمری با مراسم داشته باشند.
تجدید میثاق با ولایت و توسل به کریمه اهلبیت (ع)
سردار فتحالله جمیری در پایان، این حرکت را حماسهای بینظیر در تاریخ توصیف کرد و خاطرنشان کرد: ما با توسل به حضرت فاطمه معصومه (س) شبانهروز در حال تلاش هستیم تا این دین را به خوبی ادا کنیم. وی تصریح کرد: این حرکت باعث خواهد شد که صهیونیستها روز به روز ذلیلتر شده و به اذن خدا به زوال خود نزدیکتر شوند.
رئیس ستاد تشییع از عموم مردم خواست با رعایت نکات ایمنی، همراه داشتن پرچمهای مقاومت و توجه به هشدارهای بهداشتی، در این بیعت بزرگ با رهبر معظم انقلاب و آرمانهای شهید شرکت نمایند. وی همچنین یادآور شد که پس از پایان مراسم در قم، پیکر مطهر جهت انتقال به فرودگاه امام (ره) و سپس کشور عراق، بدرقه خواهد شد.
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