به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در آستانه برگزاری مراسم باشکوه تشییع امام شهید انقلاب، با انتشار فراخوانی از همه کارکنان، اساتید، طلاب، دانشآموختگان و خیرین ارجمند دعوت کرد تا با مشارکت در تأمین هزینههای خدمترسانی، زمینه میزبانی شایسته از زائران و میهمانان این مراسم معنوی را فراهم کنند.
بر اساس اعلام ستاد ویژه مراسم تشییع رهبر شهید در جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، کمکهای مردمی در بخشهایی همچون پذیرایی، اسکان، پشتیبانی و سایر خدمات مورد نیاز زائران هزینه خواهد شد و نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمترسانی به شرکتکنندگان این مراسم ایفا میکند.
مشارکت در این حرکت معنوی، فرصتی ارزشمند برای ادای دین، همدلی و سهیم شدن در ثواب میزبانی از عاشقان امام شهید انقلاب است.
علاقهمندان میتوانند کمکهای مالی خود را از طریق شماره کارت 6037997599082816 واریز کنند.
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