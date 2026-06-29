تقویت دیپلماسی فرهنگی در گرو تعامل گسترده با نخبگان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین معارفه مسعود احمدوند، به عنوان معاون توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین ایمانیپور، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در این جلسه با تاکید بر نگاه تمدنمحور در فعالیتهای فرهنگی بینالمللی و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی برای معارفه گفتمان اصیل انقلاب در سخنانی، گفت: در شرایط فعلی کشور تحقق اهداف سند جامع امور بینالمللی و تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در گرو گسترش تعامل با دستگاههای فعال است و در شرایط پساجنگ به میزان تعامل شایسته و پیوسته با جامعه نخبگان بومی در ارتقای فعالیتهای برونمرزی نظام موفقیت حاصل میشود.
وی ارتقای جایگاه مطالعات راهبردی و تقویت مرجعیت کارشناسی سازمان فرهنگ را در حوزه روابط فرهنگی بینالملل یک ضرورت راهبردی تعریف کرد و افزود: فعالان فرهنگی و کارشناسان هر میز ضمن رصد تحولات جهانی امروز باید به معتبرترین مرجع شناخت روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با آن کشور تبدیل شوند تا بتوانند در جلسات بیندستگاهی اثرگذار بوده و تحلیل برتر را ارائه دهند.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به تغییر عنوان این معاونت و اضافه شدن مأموریت مطالعات منطقهای و بینالمللی در این حوزه را یکی از مهمترین ظرفیتهای سازمان مطرح و گفت: انتظار داریم این کانون در مدیریت جدید خود به تولید اندیشه، تحلیل رصد و آیندهپژوهی در عرصه دیپلماسی فرهنگی کمک نموده و به واسطه این اهتمام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با شبکه گسترده رایزنان فرهنگی خود در خارج از ایران، مطلعترین نهاد کشور در حوزه تحولات فرهنگی بینالمللی بدل شود.
وی بر استفاده حداکثری از تجربیات میدانی نمایندگان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و گفت: در چهلواره انقلاب اسلامی انتقال نظاممند تجربیات رایزنان پس از پایان مأموریت باید به یک فرآیند مستمر آموزشی و دانشی در سازمان تبدیل شود.
ایمانیپور، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تقویت حضور رسانهای نمایندگیهای فرهنگی ایران در خارج از کشور را از دیگر اولویتهای سازمان فرهنگ برشمرد و گفت: امروز عرصه رسانه و فضای مجازی به یکی از مهمترین میدانهای دیپلماسی فرهنگی تبدیل شده است و نمایندگیهای فرهنگی باید حضوری فعالتر، حرفهایتر و متناسب با اقتضائات رسانهای روز داشته باشند.
وی با اشاره به تحولات پرشتاب محیط بینالمللی تصریح کرد: دیگر نمیتوان با الگوهای گذشته به تحولات جدید پاسخ داد، چرا که شرایط امروز نیازمند بازنگری در شیوههای برنامهریزی، روایتسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای نوین ارتباطی است.
رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اهمیت حفظ برتری جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ روایتها تأکید کرد و گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی باید همچنان یکی از بازیگران اصلی روایتسازی فرهنگی در عرصه بینالمللی باشد و با تولید محتوای مؤثر و استفاده از ظرفیت رسانههای نوین، نقش خود را در این حوزه تقویت کند.
وی در پایان سخنانش، با قدردانی از خدمات معاون پیشین، اظهار کرد: با همکاری مدیران و کارکنان سازمان امید است معاونت توسعه روابط و مطالعات منطقهای و بینالمللی بتواند نقش راهبردی خود را در ارتقای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ایفا نموده و فصل تازهای را در ارتقای فعالیتهای بینالمللی سازمان رقم زند.
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