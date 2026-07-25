به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هادی محمودنژاد، مدیر موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در عمود ۱۰۸۰ مسیر پیاده روی اربعین، با اشاره به رویکرد فرهنگی موکب این آستان در راهپیمایی اربعین اظهار کرد: با تدبیر و تأکید تولیت آستان مقدس، برنامه‌های امسال با بهره‌گیری از ظرفیت بی‌نظیر اجتماع میلیونی اربعین، در کنار تبیین فرهنگ عاشورا و معارف اهل‌بیت(ع)، به موضوع جهاد تبیین و روشنگری درباره مسائل روز جهان اسلام نیز خواهد پرداخت.

وی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین فرصت کم‌نظیری برای انتقال پیام انقلاب اسلامی و فرهنگ مقاومت به ملت‌های مختلف است، افزود: این اجتماع عظیم ظرفیت ارزشمندی برای معرفی حقایق جهان اسلام، تبیین دستاوردهای جبهه مقاومت و آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به جنایت‌هایی است که امروز از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت‌های مظلوم منطقه صورت می‌گیرد.

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و چهره‌های برجسته جبهه مقاومت در جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌های فرهنگی موکب، تبیین شخصیت این شهدای بزرگ، معرفی آرمان‌های آنان و بازخوانی مسیر عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار خواهد بود تا زائران از این فرصت معنوی برای شناخت عمیق‌تر جریان مقاومت بهره‌مند شوند.

محمودنژاد ادامه داد: در همین راستا، برنامه «قرار دختران مسلمان» که سال گذشته با استقبال گسترده زائران در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، امسال نیز با قوت بیشتری ادامه خواهد یافت و دختران فعال فرهنگی و انقلابی با اجرای برنامه‌های متنوع، نقش‌آفرینی مؤثری در عرصه جهاد تبیین خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: در این برنامه تلاش می‌شود با زبان فرهنگ، هنر و گفت‌وگو، پیام نهضت عاشورا، فرهنگ ولایت‌مداری، آرمان‌های انقلاب اسلامی و حقانیت جبهه مقاومت به زائران از ملیت‌های مختلف منتقل شود و ظرفیت عظیم اربعین برای ارتباط با ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواهان جهان به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

مدیر مواکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) همچنین از حضور سخنرانان، خطبا، مداحان و فعالان فرهنگی کشور در موکب حرم مطهر خبر داد و گفت: برنامه‌های معرفتی و فرهنگی متعددی در طول ایام اربعین برگزار خواهد شد که بخشی از آن نیز از طریق شبکه‌های رسانه ملی به صورت زنده در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی در پایان تأکید کرد: امروز جهاد تبیین یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان فرهنگی است و اجتماع بزرگ اربعین، بهترین فرصت برای رساندن پیام نهضت حسینی، تبیین حقایق جهان اسلام و معرفی گفتمان مقاومت به افکار عمومی جهان به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از همه امکانات فرهنگی و رسانه‌ای از آن استفاده کرد.

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