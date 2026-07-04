روایت خبرگزاری فرانسه از انتظار صبورانه برای بدرقه آقای شهید ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری فرانسه، هم‌زمان با آغاز مراسم بدرقه آقای شهید ایران، در گزارش خود آورد جمعیتی انبوه از عزاداران با حضور در مصلای تهران، انتظار خود را برای شرکت در مراسم تشییع آغاز کردند.

این خبرگزاری با اشاره به اینکه بسیاری از سوگواران با در دست داشتن پرچم‌های سرخ مزین به کلمه «شهید»، خود را به محل مراسم رسانده‌اند، گزارش داد که چندین هزار نفر از شهروندان، ساعت‌ها پیش از شروع رسمی برنامه، در مصلای تهران حاضر شدند.

طبق این گزارش، بخش قابل‌توجهی از این جمعیت برای رسیدن به محل برگزاری مراسم، مسیرهای چند کیلومتری را پیاده طی کرده‌اند تا در این رویداد سیاسی و فرهنگی مشارکت کنند.

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