به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اروپا با چالشی فزاینده برای پر کردن ذخایر گاز طبیعی پیش از فرارسیدن زمستان مواجه است. تشدید رقابت جهانی بر سر محمولههای گاز طبیعی مایعشده (LNG) و بازگشت انسداد تنگه هرمز، برنامه قبلی این قاره را برای به تعویق انداختن خریدها با این امید که صادرات گاز قطر از طریق این تنگه از سر گرفته شود، با خطر مواجه کرده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، دولتها و شرکتهای انرژی اروپایی پس از پایان زمستان روی امکان به تعویق انداختن خرید گاز حساب کرده بودند. این در حالی بود که ذخایر گاز به پایینترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده بود. افزایش قیمتها پس از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در پایان فوریه گذشته، معاملهگران را به انتظار برای گشایش دیپلماتیک و ازسرگیری تردد کشتیها از تنگه هرمز سوق داده بود. تنگهای که حدود یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایعشده از آن عبور میکند.
اما اکنون، پس از حدود پنج ماه، این محاسبات پرریسکتر از گذشته به نظر میرسد. زیرا اختلال در حملونقل دریایی همچنان ادامه دارد، تنشهای نظامی بار دیگر افزایش یافته و قیمت گاز به سطوحی نزدیک به بالاترین میزان خود از آغاز جنگ رسیده است.
رقابت آسیایی
در شرایطی که اروپا از روند معمول ذخیرهسازی گاز عقب مانده است، کشورهای آسیایی از جمله چین، پاکستان، هند، بنگلادش، ژاپن، کره جنوبی و تایوان برای جبران کاهش عرضه گاز قطر به سرعت اقدام به خرید محمولههای فوری کردهاند. این وضعیت باعث شده بخش قابلتوجهی از محمولههای موجود از بازار اروپا دور شود.
دادههای ردیابی کشتیها که توسط بلومبرگ جمعآوری شده، نشان میدهد واردات LNG اروپا بر اساس میانگین متحرک ۳۰ روزه، حدود ۲۷ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در حالی که واردات کشورهای آسیایی به میزان قابلتوجهی افزایش یافته است.
«الکس سیو» تحلیلگر ارشد گاز در شرکت «ایندیپندنت کامودیتی اینتلیجنس سرویسز»، گفت که اگر اتحادیه اروپا بخواهد به هدف خود دست یابد، زمان چندانی در اختیار ندارد و این قاره ناچار خواهد بود در هفتهها و ماههای آینده سرعت خریدهای خود را افزایش دهد.
«آندرس اوپیدال» مدیرعامل شرکت نروژی «اکوینور» که بزرگترین تأمینکننده گاز طبیعی اروپا محسوب میشود، نیز معتقد است اروپا ممکن است به دلیل محدودیت عرضه در بازار و تشدید رقابت با خریداران آسیایی، نتواند سطح ذخایر خود را پیش از زمستان به بیش از ۸۰ درصد برساند.
اوپیدال افزود که پایین بودن سطح ذخایر، اروپا را در زمستان نسبت به سالهای گذشته در برابر نوسانات قیمت آسیبپذیرتر خواهد کرد.
ذخایر پایین
بر اساس دادههای پلتفرم «گاز اینفراستراکچر یوروپ» (Gas Infrastructure Europe)، ذخایر گاز اتحادیه اروپا در حال حاضر حدود ۵۴ درصد ظرفیت ذخیرهسازی است. در حالی که میانگین پنجساله این رقم حدود ۷۰ درصد بوده است. این میزان همچنین پایینتر از هدف اتحادیه اروپا برای رسیدن به سطح ۸۰ درصدی ذخایر تا اول نوامبر آینده است.
پژوهشگران معتقدند که اروپا برای دستیابی به این هدف باید محمولههای LNG را با همان سرعت سال گذشته دریافت میکرد، اما افزایش رقابت با آسیا باعث کاهش جریان محمولههای ورودی به این قاره شده است.
افزایش قیمتها
کمبود عرضه مستقیماً بر قیمتها تأثیر گذاشته است. قیمتهای نقدی LNG در شمال شرق آسیا برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافته و برای تحویل در سپتامبر آینده به حدود ۲۲ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسیده است. رقمی که بالاترین سطح در چهار ماه گذشته محسوب میشود.
قیمت LNG در شمال غرب اروپا نیز به حدود ۲۰.۳۶ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا رسیده است. این در حالی است که تحلیلگران معتقدند بازار همچنان با کمبود شدید عرضه مواجه است و ریسکهای ژئوپلیتیکی نیز ادامه دارد.
شرکت «کپلر» که در زمینه رصد و تحلیل دادههای بازار کالا و حملونقل دریایی فعالیت میکند، پیشبینی خود از میانگین شاخص «JKM» آسیا در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ را به ۱۹.۵ دلار به ازای هر میلیون واحد حرارتی بریتانیا افزایش داده است. این رقم در پیشبینی قبلی ۱۴.۶ دلار بود.
«JKM» شاخص مرجع جهانی قیمت LNG در منطقه شمال شرق آسیاست.
خطرات اقتصادی
شرکت مشاورهای «بارینغا پارتنرز» هشدار داده است که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز تا پایان سپتامبر آینده میتواند به افزایش شدید قیمت گاز و برق منجر شود. وضعیتی که ممکن است اقتصادهای بریتانیا و اروپا را تا پایان سال وارد رکود کند.
«کاسپیان کنران» اقتصاددان این شرکت، گفت: خریداران اروپایی اکنون مجبور شدهاند گاز را با قیمتهای بالایی خریداری کنند که چند ماه پیش تلاش میکردند از آن اجتناب کنند. در غیر این صورت، با خطر کمبود عرضه در زمستان مواجه خواهند شد.
«مارکو سالفرانک» رئیس بخش معاملات اروپای قارهای در شرکت سوئیسی «اکسپو»، نیز هشدار داد که ادامه اختلالات در تنگه هرمز، اروپا را در برابر شوکهای ناشی از سرمای شدید هوا آسیبپذیرتر میکند، مشابه آنچه در ژانویه و فوریه گذشته رخ داد.
این فشارها در شرایطی ادامه دارد که اتحادیه اروپا همچنان برنامه خود برای پایان دادن به واردات LNG روسیه تا ژانویه ۲۰۲۷ را دنبال میکند. این در حالی است که گاز روسیه در نیمه نخست سال جاری حدود ۱۷ درصد از واردات گاز اروپا را تشکیل داده است.
در آلمان، دولت همچنان با مداخله مستقیم برای حمایت از خرید گاز مخالفت میکند و معتقد است بازار توانایی مدیریت بحران را دارد. در مقابل، کشورهایی مانند ایتالیا و هلند حمایتهای محدودی را آغاز کردهاند، اقدامی که میتواند رقابت بر سر محمولههای موجود را حتی در داخل اروپا نیز تشدید کند.
تحلیلگران هشدار میدهند که اروپا در زمستان ۲۰۲۲ نیز با بحران مشابهی مواجه شد، اما به لطف معتدل بودن دمای هوا توانست از آن عبور کند. با این حال، تکیه دوباره بر یک زمستان گرم نمیتواند یک راهبرد مطمئن باشد، بهویژه در شرایطی که ذخایر گاز پایین است و رقابت جهانی برای دستیابی به محمولههای LNG روزبهروز شدیدتر میشود.
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