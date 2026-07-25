به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مجید نامجو رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین حسینی در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به روند ساماندهی موکب‌های اربعین اظهار داشت: تاکنون بیش از سه هزار و ۵۰۰ موکب حسینی از ستاد مرکزی اربعین شناسه ملی دریافت کرده‌اند و خدمات خود را به زائران ارائه می‌کنند. همچنین شمار قابل توجهی از موکب‌ها نیز در حال طی کردن مراحل دریافت شناسه ملی هستند و تلاش می‌شود زمینه فعالیت آنها نیز فراهم شود.

وی افزود: از مجموع موکب‌های دارای شناسه، حدود دو هزار موکب در ایام اربعین برای خدمت‌رسانی به زائران راهی عراق خواهند شد.

نامجو با اشاره به نقش موکب‌های عراقی در خدمت‌رسانی به زائران گفت: موکب‌های ایرانی در مقایسه با موکب‌های عراقی سهم اندکی دارند و تنها حدود پنج درصد از مجموع موکب‌های فعال در عراق را تشکیل می‌دهند، اما در کنار برادران عراقی خدمات ارزشمندی در حوزه‌های اسکان، تغذیه، فرهنگی و پشتیبانی به زائران ارائه می‌کنند.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین تصریح کرد: سیاست ما همواره بر این بوده است که موکب‌های ایرانی در تعامل و همکاری با موکب‌های عراقی فعالیت کنند و خوشبختانه طی سال‌های گذشته روابط بسیار خوبی میان آنها شکل گرفته که حتی به ارتباطات بین‌کشوری و خانوادگی میان برخی خادمان دو کشور نیز انجامیده است.

وی با بیان اینکه کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه یکی از کمیته‌های اصلی ستاد مرکزی اربعین است، اظهار داشت: این مأموریت بر عهده ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات قرار دارد و به دلیل حضور این ستاد در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا، هماهنگی فعالیت موکب‌های ایرانی از طریق این مجموعه انجام می‌شود.

نامجو ادامه داد: نزدیک به دو هزار نیروی ایرانی نیز در پروژه‌های توسعه عتبات عالیات فعالیت دارند و در ساخت‌وساز و توسعه اماکن زیارتی مشارکت می‌کنند.

وی یکی از مهم‌ترین وظایف این کمیته را ساماندهی انتقال تجهیزات، اقلام و امکانات موکب‌ها از مرزهای ایران به عراق عنوان کرد و گفت: این فرآیند با هماهنگی دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، مرزبانی، پلیس امنیت اقتصادی و همچنین مسئولان عراقی انجام می‌شود.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین افزود: بر اساس قوانین عراق، اقلامی که موکب‌های ایرانی برای خدمت‌رسانی به زائران وارد این کشور می‌کنند، در حکم نذورات محسوب می‌شود و تنها با هماهنگی آستان مقدس امام حسین(ع) امکان ورود آنها به عراق وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اطلاعات تمامی اقلام موکب‌ها در قالب سامانه الکترونیکی میان طرف ایرانی و عراقی تبادل می‌شود تا انتقال تجهیزات با نظارت کامل انجام گیرد.

نامجو با اشاره به خدمات متنوع موکب‌های ایرانی اظهار داشت: بخشی از موکب‌ها وظیفه اسکان زائران را بر عهده دارند و هر سال با انتقال تجهیزات لازم، محل‌های استراحت زائران را در شهرهای زیارتی و مسیر پیاده‌روی اربعین آماده می‌کنند.

وی گفت: حدود ۲۰۰ هزار خادم به صورت داوطلبانه در این موکب‌ها فعالیت می‌کنند و خدمات اسکان را به زائران ارائه می‌دهند.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: گروه دیگری از موکب‌ها خدمات تغذیه ارائه می‌کنند و در این موکب‌ها علاوه بر خادمان، پزشک، پرستار، مسئول بهداشت و مسئول ایمنی نیز حضور دارند تا سلامت زائران و کیفیت خدمات بهداشتی و غذایی را کنترل کنند.

وی همچنین اظهار داشت: برخی موکب‌ها در حوزه فعالیت‌های فرهنگی، آموزش کودکان و توزیع محصولات فرهنگی فعالیت می‌کنند و گروهی دیگر نیز خدمات تخصصی از جمله تعمیر تجهیزات، دیزل‌ژنراتورها، سامانه‌های سرمایشی و سایر امکانات مورد نیاز موکب‌ها را بر عهده دارند.

نامجو در پایان تأکید کرد: خادمان امام حسین(ع) در هر حوزه‌ای که تخصص و توانمندی داشته باشند، همه ظرفیت خود را برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران اربعین به کار می‌گیرند.

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