کدام پایگاه آمریکا در منطقه نقش کلیدی در حملات به ایران داشت؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع آگاه تاکید کرد که پایگاه آمریکا در اردن نقش کلیدی را در حملات به ایران ایفا کرد.

این منبع به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت: پایگاه آمریکایی در اردن، طی حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، نقش پایگاه خط مقدم منطقه‌ای را در عملیات نظامی آمریکا علیه ایران ایفا کرد.

این منبع اظهار کرد: پایگاه هوایی «موفق السلطی» در طول جنگ ۶۰ روزه، نقش کلیدی را در چارچوب عملیات‌های آمریکا علیه ایران ایفا کرد.

او افزود: واشنگتن گزینه دیگری پیش روی خود نداشت.

این منبع در ادامه ادعا کرد: «متحدان آمریکا در منطقه خلیج فارس یعنی عربستان و امارات به آمریکایی‌ها اجازه استفاده از حریم هوایی خود را ندادند.»

آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه (نهم اسفند گذشته) حمله گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند که طی آن واشنگتن از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه برای حمله به خاک ایران استفاده کرد. در مقابل تهران با هدف قرار دادن پایگاه‌های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی و پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه، به این اقدام پاسخ داد.

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