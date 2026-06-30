به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گِرِگ کاسار، نماینده دموکرات کنگره آمریکا، اعلام کرد از اصلاحیهای حمایت میکند که هدف آن توقف اختصاص بودجه مالیاتدهندگان آمریکایی به اسرائیل است.
کاسار در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتقاد از عملکرد دولت اسرائیل در جنگ غزه نوشت: «دولت اسرائیل در غزه مرتکب جنایات جنگی شده و به کشاندن آمریکا به جنگ با ایران کمک کرده است. آمریکاییها نباید سلاحهای بیشتری برای نتانیاهو تأمین مالی کنند.»
وی با اشاره به جزئیات این اصلاحیه گفت که در صورت تصویب، علاوه بر حدود ۳.۳ میلیارد دلار کمک نظامی، ممکن است نزدیک به ۵۰ میلیون دلار از بودجههای دیپلماتیک مرتبط با اسرائیل نیز متوقف شود. او تأکید کرد که مخالفت با ادامه میلیاردها دلار کمک نظامی به اسرائیل، محور اصلی این طرح است.
آمریکا بزرگترین تأمینکننده کمکهای نظامی اسرائیل به شمار میرود و بر اساس تفاهمنامه ۱۰ ساله میان دو طرف، سالانه ۳.۸ میلیارد دلار کمک امنیتی در اختیار این رژیم قرار میدهد. همچنین از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، کنگره آمریکا چندین بسته کمک اضطراری به ارزش دهها میلیارد دلار برای تأمین تسلیحات و تجهیزات نظامی اسرائیل تصویب کرده است.
اظهارات کاسار در حالی مطرح شده که در پی جنگ غزه و تنشهای اخیر با ایران، انتقادها در آمریکا نسبت به تداوم حمایتهای نظامی واشنگتن از رژیم صهیونیستی افزایش یافته و شماری از قانونگذاران دموکرات خواستار بازنگری در این کمکها شدهاند.
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