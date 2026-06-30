بیانیه جامعه الزهرا(س) در حمایت از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جامعه‌الزهرا علیهاالسلام، ضمن حمایت از مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام می‌دارد که همراه با معظم‌له و ملت بزرگ ایران، پیگیر تحقق کامل مفاد تفاهم و استیفای حقوق ملت ایران خواهد بود و تحقق دقیق تعهدات طرف مقابل را مطالبه می‌کند.

متن این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»

ملت شریف، مؤمن و بصیر ایران اسلامی

در مقطعی حساس و سرنوشت‌ساز از تاریخ انقلاب اسلامی، پیام راهبردی، صریح و حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، بار دیگر نقشه راه ملت ایران را با شفافیت ترسیم کرد؛ پیامی که ضمن قدردانی از تلاش‌های مسئولان، خطوط روشن صیانت از عزت، استقلال، امنیت و حقوق ملت ایران را تبیین و مسئولیت امروز همگان را در پاسداشت این مسیر مشخص ساخت.

جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، به عنوان بزرگ‌ترین حوزه علمیه خواهران جهان تشیع، ضمن اعلام حمایت قاطع از پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی و نیز بیانیه روشنگر اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، بر این باور است که در شرایط پیچیده امروز، مهم‌ترین سرمایه نظام اسلامی، وحدت حول محور ولایت و تبعیت آگاهانه از ولیّ امر مسلمین است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، با صراحت، تلاش مسئولان را برخاسته از دلسوزی و حسن‌نظر دانسته‌اند و در عین حال، تحقق کامل حقوق ملت ایران و پاسداشت منافع ملی و آرمان‌های جبهه مقاومت را شرط اساسی این مسیر معرفی فرموده‌اند. این بیان حکیمانه، هم معیار قضاوت را روشن ساخته و هم وظیفه امروز ملت، نخبگان و مسئولان را تبیین کرده است.

بر همین اساس، جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، ضمن حمایت از مسیر ترسیم‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعلام می‌دارد که در راستای فرمایشات معظم‌له و اهداف ملت بزرگ ایران، پیگیر تحقق کامل مفاد تفاهم و استیفای حقوق ملت ایران خواهد بود و تحقق دقیق تعهدات طرف مقابل را مطالبه می‌کند.

بدیهی است هرگونه عهدشکنی، زیاده‌خواهی، نقض تعهدات یا تعرض مجدد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، نه تنها مشروعیت ادامه این مسیر را از میان خواهد برد، بلکه مستلزم پاسخی قاطع، عزتمندانه و بازدارنده در چارچوب تدابیر و فرامین فرمانده معظم کل قوا خواهد بود.

خواهران طلبه جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها، که رسالت خویش را در تربیت انسان‌های مؤمن، بصیر، مجاهد و تمدن‌ساز تعریف کرده‌اند، امروز نیز همچون همیشه، خود را سربازان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی می‌دانند و با تمام ظرفیت علمی، تبلیغی، فرهنگی و اجتماعی، در کنار رهبر معظم انقلاب اسلامی و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

ما باور داریم که امروز بیش از هر زمان دیگر، جامعه اسلامی به بصیرت، صبر، استقامت و تبعیت از ولایت نیازمند است. ازاین‌رو اعلام می‌کنیم که نه اسیر فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن خواهیم شد و نه از مسیر ترسیم‌شده توسط ولیّ امر مسلمین فاصله خواهیم گرفت.

ما پیرو مکتب عماریم؛ دستمان بر شمشیرِ آمادگی برای دفاع از اسلام، انقلاب و ایران اسلامی است و چشممان به دهان و کلام مولایمان، رهبر معظم انقلاب اسلامی. با بصیرت، نافذالبصیره، گوش‌به‌فرمان و ثابت‌قدم، نه بر ولایت پیشی می‌گیریم و نه از آن عقب می‌مانیم؛ هرجا که رهبر انقلاب فرمان ایستادگی دهند، می‌ایستیم و هرجا که تدبیر، صبر و انتظار را تکلیف بدانند، آگاهانه، صبورانه و استوار بر همان مدار حرکت خواهیم کرد. عهد ما با ولایت، عهدی استوار و ناگسستنی است و تا تحقق کامل آرمان‌های انقلاب اسلامی بر این پیمان خواهیم ماند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه‌الزهرا سلام‌الله‌علیها

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