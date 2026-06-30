سازمان رواداری حملات پاکستان به افغانستان را جنایت جنگی دانست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان حقوق بشری «رواداری» امروز سهشنبه(9 تیر) با انتشار اعلامیهای، حملات هوایی نیروهای نظامی پاکستان به مناطق مسکونی داخل خاک افغانستان را شدیداً محکوم کرد.
بر اساس یافتههای اولیه این سازمان، در حملات شب یکشنبه(۲۸ جون ۲۰۲۶) در استانهای پکتیا، پکتیکا و کنر، ۲۸ غیرنظامی کشته و ۱۷۶ تن زخمی شدهاند که در میان قربانیان زنان و کودکان نیز حضور دارند. در استان پکتیا، حملات در دو موج انجام شده است؛ موج اول خانههای مسکونی را هدف قرار داد و در موج دوم، افرادی که برای امدادرسانی و نجات کسانی که زیر آوار مانده بودند، شتافته بودند، مجدداً بمباران شدند. این اقدام باعث افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامی شده است.
رواداری تأکید کرده که هدف قرار دادن مناطق مسکونی و غیرنظامیان، نقض صریح قوانین بشردوستانه بینالمللی و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو است. این حملات نقض اصول «تفکیک»، «احتیاط» و «ضرورت» در حقوق جنگ محسوب میشود و میتواند مصداق جنایت جنگی باشد.
این سازمان ضمن تسلیت به خانوادههای قربانیان، نگرانی عمیق خود را از ادامه این حملات ابراز داشته و از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی خواسته است تا با مستندسازی دقیق این رویدادها، اقدامات فوری برای محاکمه عاملان و جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی انجام دهند.
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