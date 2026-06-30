به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات عربستان سعودی سه تن از علمای دینی منطقه احساء را پس از ماه‌ها بازداشت آزاد کردند.

بر اساس گزارش‌ها، این افراد از ماه آوریل گذشته در بازداشت خودسرانه به سر می‌بردند و اکنون آزاد شده‌اند. در میان آزادشدگان، نام سید حسن الیوسف، شیخ سامی عبدالوهاب البراهیم و شیخ حسن طاهر الحداد دیده می‌شود.

این علما پیش‌تر به همراه شماری دیگر از روحانیون با اتهاماتی ساختگی بازداشت شده بودند، اقدامی که همزمان با تشدید تنش‌ها و آغاز تحولات منطقه‌ای صورت گرفته بود.

با وجود این آزادی، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند بازداشت‌های گسترده و برخوردهای امنیتی در عربستان همچنان ادامه دارد و به گفته منابع مطلع، این سیاست‌ها در چارچوب سرکوب مخالفان و محدودسازی فعالیت‌های مذهبی دنبال می‌شود.

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