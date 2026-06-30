۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵
کد مطلب: 1833713
خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا: دلنوشتهها در این شبها تنها چند جمله روی کاغذ نیستند؛ هرکدام فریادی از دل مردمی هستند که با حضور در تجمعات شبانه، عشق، وفاداری و باور خود را به آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش میگذارند. دستانی که این نوشتهها را بالا گرفتهاند، زبان گویای مردمیاند که با پیامهای خود، بر ایستادگی در برابر دشمن، حمایت از ارزشهای انقلاب و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید میکنند. این دلنوشتهها، روایت صادقانه مردمی است که حضورشان را نه فقط با شعار، بلکه با عهدی دوباره برای ادامه راه انقلاب و پاسداری از عزت و استقلال ایران به تصویر میکشند.
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