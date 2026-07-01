عطارزاده: پیکر رهبر شهید تاکنون نه به خاک سپرده شده و نه به ودیعه دفن شده‌ است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی ستاد تشییع رهبر شهید انقلاب برای نخستین بار توضیحی در مورد پیکر مطهر امام شهید و اعضای خانواده شهید ایشان ارائه کرد.

«ایمان عطارزاده» بامداد چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس نوشت: «برای اولین بار اعلام می‌کنیم که پیکر مطهر امام شهیدمان و اعضای خانواده شهیدشان، در کمال تکریم و مراقبتی که انجام شده با رعایت موازین شرعی و قانونی تاکنون محافظت شده و پیکرها نه به خاک سپرده شده و تدفین نشدند و به امانت هم به ودیعه گذاشته نشدند.»

............................

پایان پیام/ 167