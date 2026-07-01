به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه وداع تاریخی و بی‌نظیر با رهبر شهید انقلاب اسلامی، یک رسانه رژیم صهیونیستی در گزارشی به بررسی ابعاد این مراسم پرداخت و مدعی شد جمهوری اسلامی از این مراسم، علاوه بر برگزاری آیین تشییع، برای نمایش توان سازماندهی، انسجام ملی و ارسال پیام تداوم و بقای نظام به کشورهای منطقه استفاده خواهد کرد.

i24news که در یافا در تل‌آویو مستقر است در ابتدای گزارش خود مدعی شد: «در ایران آخرین مقدمات برای مراسم تشییع (آیت‌الله شهید سیدعلی) خامنه‌ای در حال انجام است؛ مراسمی که قرار است بزرگ‌ترین تشییع تاریخ این کشور باشد، حدود یک هفته به طول انجامد و ده‌ها میلیون ایرانی در آن شرکت کنند.»

در ادامه این گزارش آمده است: «ایران در حال بستن یک فصل و آماده شدن برای فصل‌های بعدی است. اکنون که بازگشت به روال عادی به اوج خود رسیده، زمان تدفین رهبر عالی ایران فرارسیده است. (آیت‌الله سید) مجتبی خامنه‌ای پس از بحث‌وجدل‌ها، سرانجام مجوز برگزاری مراسم را صادر کرده و این مراسم از شنبه آینده، چهارم ژوئیه، آغاز خواهد شد؛ تاریخی که احتمالاً انتخاب آن تصادفی نیست.»

این رسانه رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد: «ایران خود را برای رویدادی عظیم، بزرگ‌ترین مراسم تاریخ خود، آماده می‌کند؛ مراسمی که ایران از آن برای ارسال این پیام به کشورهای منطقه استفاده خواهد کرد که این کشور پس از ضربات سخت نیز توان برخاستن دوباره را دارد.»

بر اساس این گزارش، مراسم از تهران آغاز می‌شود و سه روز بعد، کاروان تشییع راهی شهر مقدس قم خواهد شد. سپس این کاروان به عراق منتقل می‌شود و در شهرهای نجف و کربلا، دو شهر مقدس شیعیان، آیین‌هایی برگزار خواهد شد. این رسانه در ادامه مدعی شد که در پایان این برنامه، رهبر ایران در زادگاه خود به خاک سپرده خواهد شد.

رسانه صهیونیستی در ادامه، ابعاد این مراسم را نیز مورد توجه قرار داد و مدعی شد مقام‌های ایرانی خود را برای حضور حدود ۲۰ میلیون نفر در تهران آماده کرده‌اند و برآورد می‌شود نزدیک به ۳۰ میلیون نفر، معادل حدود ۳۰ درصد جمعیت ایران، در مراسم‌های مختلف شرکت کنند. همچنین به ادعای این رسانه، تاکنون ۹۰ کشور، هیئت، شخصیت مذهبی و نهاد حضور خود را تأیید کرده‌اند و برای ۳۰۰ گروه تلویزیونی نیز مجوز پوشش مراسم صادر شده است.

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در این گزارش همچنین ادعا شده است که برای برگزاری این مراسم، چهار هزار و ۸۰ پارکینگ در نظر گرفته شده، ۲۰۰ هزار نیرو سازماندهی شده‌اند و تمامی امور زیر نظر یک ستاد مرکزی ویژه انجام می‌شود. این رسانه همچنین مدعی شد که مسئولیت تأمین امنیت مراسم بر عهده نیروهای بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.

این رسانه در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد پیام‌های تبلیغاتی مراسم که گفته می‌شود با تأیید (آیت‌الله سید) مجتبی خامنه‌ای تهیه شده، از پیش مشخص شده و شامل شعارهای «ایران پیروز است»، «ایران بر حق است» و «محور مقاومت از همیشه قوی‌تر است» خواهد بود.

به گزارش این رسانه، حتی شماره تلفنی نیز برای پاسخ‌گویی به شرکت‌کنندگان اعلام شده و افراد با تماس با شماره ۹۲۲۲ در تهران، اطلاعات لازم درباره خدمات و نحوه حضور در مراسم را دریافت خواهند کرد.

این رسانه رژیم صهیونیستی در پایان گزارش خود مدعی شد با وجود انتشار جزئیات گسترده درباره این مراسم، هنوز یک پرسش بی‌پاسخ باقی مانده است؛ اینکه آیا (آیت‌الله سید) مجتبی خامنه‌ای شخصاً در مراسم حضور خواهد یافت یا خیر؛ موضوعی که به ادعای این رسانه، تاکنون پاسخی برای آن اعلام نشده است.

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