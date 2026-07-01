شورای مسلمانان کانادا محکوم کرد: برداشتن شال فلسطینی، مصداق نژادپرستی است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای ملی مسلمانان کانادا با محکوم کردن اقدام یکی از کارکنان یک دبیرستان در ساسکاتون که به گفته این نهاد شال فلسطینی یک دانشآموز را در مراسم فارغالتحصیلی از روی دوش او برداشته است، این اقدام را مصداق «نژادپرستی ضد فلسطینی» دانست و خواستار پاسخگویی مسئولان و برخورد با چنین رفتارهایی در نهادهای کانادایی شد.
طبق نقل خبرگزاری آناتولی، شورای ملی مسلمانان کانادا روز سهشنبه(۹ تیر) اعلام کرد که اقدام یکی از کارکنان یک دبیرستان در شهر ساسکاتون در برداشتن شال فلسطینی از روی دوش یک دانشآموز در مراسم فارغالتحصیلی، بازتابدهنده الگوی گستردهتری از «نژادپرستی ضد فلسطینی» در این کشور است.
این نهاد همچنین ویدئویی از این لحظه را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
این شورا در بیانیهای تاکید کرد: مشاهده آخرین رویداد در دبیرستان سنتنیال کالجییت در ساسکاتون، که در آن به نظر میرسد یکی از کارکنان مدرسه هنگام مراسم فارغالتحصیلی، شال فلسطینی یک دانشآموز را از روی دوش او کشیده است، بسیار نگرانکننده بوده است.
شورای ملی مسلمانان کانادا افزود: در سالهای اخیر بارها شاهد نژادپرستی ضد فلسطینی بودهایم؛ بهویژه در دانشگاهها و حتی در مراسم فارغالتحصیلی، جایی که هرگونه اشاره به فرهنگ یا هویت فلسطینی با مفاهیمی مانند تروریسم و خشونت یکی انگاشته میشود.
این نهاد با اشاره به اینکه با همه طرفهای درگیر در این موضوع در تماس است، تاکید کرد: این اقدام نمونه آشکاری از نژادپرستی ضد فلسطینی است؛ پدیدهای که باید در تمامی نهادهای کانادا با آن برخورد شود و عاملان آن پاسخگو باشند.
شورای ملی مسلمانان کانادا در پایان اعلام کرد: با روشنتر شدن ابعاد این پرونده، اطلاعات و مواضع بیشتری ارائه خواهیم کرد.
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