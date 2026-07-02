به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های مقاومت فلسطین در بیانیه‌ای اعلام کردند جنگ هزارروزه رژیم صهیونیستی علیه غزه، با حمایت مستقیم آمریکا و برخی کشورهای غربی، نتوانسته اهداف اعلام‌شده این رژیم از جمله کوچ اجباری فلسطینیان را محقق کند. در این بیانیه تأکید شده است که با وجود گستردگی ویرانی‌ها و بحران انسانی، اراده ملت فلسطین و روح مقاومت همچنان پابرجاست و تلاش‌ها برای تحمیل تسلیم، تنها به تقویت مقاومت منجر خواهد شد.

این گروه‌ها با تأکید بر حق مشروع ملت فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری، خواستار تشدید مقاومت در کرانه باختری، قدس و سرزمین‌های اشغالی ۱۹۴۸ شدند. همچنین هرگونه قیمومیت خارجی بر ملت فلسطین را رد کرده و اعلام کردند اداره نوار غزه صرفاً یک موضوع داخلی است. آنان از کمیته اداری (تکنوکرات) خواستند هرچه سریع‌تر فعالیت خود را در غزه آغاز کند و بر ضرورت برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر برای ایجاد وحدت سیاسی، بازسازی نهادهای ملی و تقویت سازمان آزادی‌بخش فلسطین تأکید کردند.

در پایان، گروه‌های مقاومت از کشورهای عربی و اسلامی خواستند با استفاده از همه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک، برای تثبیت کامل آتش‌بس، مقابله با عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی و حمایت از آرمان فلسطین اقدام کنند و ضمن ادای احترام به شهدای فلسطینی، فداکاری‌های آنان را الهام‌بخش نسل‌های آینده و آزادگان جهان دانستند.

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