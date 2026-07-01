به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سجاد کوچکنژاد، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان امروز چهارشنبه، ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت آیینهای بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با هدف همراهسازی گسترده کودکان، نوجوانان و خانوادهها در این آیینها، مجموعهای از برنامههای هدفمند و متنوع را با مشارکت دستگاهها و مجموعههای فرهنگی تدارک دیده است.
وی تولید محتوای فرهنگی، هنری و ادبی، آمادهسازی پادکست، کلیپ، موشنگرافی و اینفوگرافی با شعار «باید برخاست» و نقشآفرینی مربیان کانون در موکبهای برپاشده در گیلان و خارج از استان را از جمله برنامههای پیشبینیشده عنوان کرد و افزود: آشنایی بیشتر نسل کودک و نوجوان با سیره عملی و جایگاه والای رهبر شهید از مهمترین اهداف طراحی این برنامههاست.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان همچنین از انتشار فراخوان ادبی «واژههای داغ» و مهرواره قصهگویی «همیشه قهرمان» با موضوع محوری سیره عملی قائد شهید و آیینهای «بدرقه آقای شهید ایران» خبر داد و گفت: برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب «خون دلی که لعل شد»، مجموعه خاطرات حضرت آیتالله العظمی خامنهای از سالهای مبارزه، زندان و تبعید، و بازتولید هنری جلد این کتاب نیز در دستور کار کانون قرار دارد.
کوچکنژاد، گلباران مزار شهید صادق زرین، از شهدای والامقام جنگ رمضان، برگزاری مراسم ختم قرآن کریم در مراکز فرهنگیهنری کانون و هدیه آن به روح بلند رهبر شهید و برپایی کارگاه خوشنویسی «از تجلی خورشید» با تمرکز بر زیبانویسی اشعار آیتالله العظمی خامنهای (قدسالله نفسه الزکیه) را از دیگر برنامههای کانون گیلان برشمرد.
وی ادامه داد: انتشار فراخوان عکاسی «در امتداد آفتاب» با محوریت ثبت رویدادهای آیین بدرقه قائد شهید، تولید اثر رادیویی با نقشآفرینی اعضای نوجوان کانون، فضاسازی مراکز فرهنگیهنری و انتشار محتواهای تولیدی کانون در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نیز از دیگر برنامههای پیشبینیشده است.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با اشاره به نقشآفرینی مربیان و خادمان نوجوان در این آیینها تصریح کرد: حضور فعال اعضا، مربیان و نوجوانان در برنامههای فرهنگی و خدماتی آیین بدرقه، جلوهای از پیوند نسل کودک و نوجوان با آرمانهای دینی، انقلابی و ملی خواهد بود.
گفتنی است، بر اساس اعلام برگزارکنندگان، آیینهای بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای(قدسالله نفسه الزکیه) با عنوان «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار ملی «باید برخاست» و شعار بینالمللی «قوموا لله»، روز شنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ در مصلی امام خمینی(ره) تهران آغاز میشود. نماد اصلی این مراسم بزرگ نیز «مشت گرهکرده» اعلام شده است.
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