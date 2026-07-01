به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر کل شورای پناهندگان نروژ در بیانیهای اعلام کرد بودجه کمکرسانی به نیازمندان افغانستان به پایینترین سطح خود رسیده و برای اولینبار این کشور در فهرست بحرانهای نادیدهگرفتهشده جهان قرار گرفته است.
یان ایگلند، در این بیانیه که امروز چهارشنبه (۱۰ تیر) منتشر شد، هشدار داد که این کاهش در حالی رخ میدهد که ۲۱.۹ میلیون نفر به کمک فوری نیاز دارند و میلیونها پناهنده از کشورهای همسایه در حال بازگشت هستند.
سازمان ملل برای کمک به بیش از ۲۱ میلیون نفر، ۱.۷۱ میلیارد دلار درخواست کرده اما تنها ۱۶ درصد آن تأمین شده است. شورای پناهندگان نروژ عامل اصلی این کاهش را توقف حمایتهای مالی ایالات متحده میداند که تا سال ۲۰۲۴ بیش از ۴۰ درصد کمکها را تأمین میکرد.
بر اساس اعلام این شورا، تنها ۱۱ درصد از مهاجران بزرگسال بازگشته به افغانستان بهطور کامل شاغل هستند.
ایگلند گفت: «اهداکنندگان باید به هشدارها توجه کنند قبل از آنکه میلیونها نفر دیگر به گرسنگی و ناامیدی دچار شوند.» او تأکید کرد بدون افزایش فوری حمایت، جوامع زیادی شانس دریافت کمک نخواهند داشت.
این نهاد درباره بحران جهانی نیز هشدار داد که تا نیمه سال ۲۰۲۶ تنها ۳۰ درصد بودجه مورد نیاز برای میلیونها نیازمند در جهان تأمین شده است.
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