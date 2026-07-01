به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت داخله طالبان اعلام کرد که هیأتی به رهبری گلحیدر شفق، استاندار این حکومت در بامیان، برای حل منازعه میان کوچیها و ساکنان محلی به شهرستان شیعهنشین پنجاب این استان سفر کرده است.
بر اساس اعلام این وزارتخانه هیأت مذکور متشکل از مسئولان محلی استان بامیان، از جمله فرمانده امنیت، رئیس استخبارات و رئیس سرحدات و قبایل طالبان بوده و پس از بررسی میدانی و نشست مشترک با طرفین درگیری، تصمیم گرفته تا صدور حکم نهایی، هیچ طرف حق نداشته باشد دامهای خود را به مناطق مورد اختلاف ببرد.
هیأت طالبان تأکید کرده که این موضوع مطابق احکام شریعت اسلامی و بر اساس شواهد و مدارک معتبر بررسی و قضاوت خواهد شد.
ساکنان محلی شیعه بامیان شکایت دارند که کوچیها با رمههای صدها و هزاران رأس دام خود به علفزارها و زمینهای زراعتی مناطق هزارهجات از جمله پنجاب هجوم آوردهاند. منابع محلی گزارش میدهند که در دو هفته اخیر، حدود ۲۵ رمه به روستاهای قلعچه کرمان، کرول، پای کوتل جمالی و سرخ نوکر دوله وارد شده است.
کوچیها پیشتر ادعا کرده بودند رمهها متعلق به ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان است و آنها با دستور مستقیم هبتالله آخوندزاده و وزارت سرحدات، اقوام و قبایل برای چرا در این مناطق آمدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از این کوچیها مسلح هستند و در برابر اعتراضات محلی با خشونت واکنش نشان میدهند.
در دو ماه اخیر چندین مورد درگیری شدید رخ داده است. در تاریخ ۲۶ خرداد، کوچیها در روستاهای توبک و پشته غرغری شهرستان پنجاب، سه نفر محلی به نامهای «محمدحسین»، «جعفر» و «علیداد» را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین در ۱۶ خرداد پنج نفر دیگر در روستای زرسنگ از سوی آنان مورد حمله قرار گرفتند.
با وجود اعلام قبلی وزارت سرحدات مبنی بر حل مشکل، هجوم تازه رمههای منتسب به ملا برادر، تنشها را دوباره شعلهور کرده است.
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