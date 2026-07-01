به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید امرایی، معاون اداره کل امور هنری، نویسنده و پژوهشگر حوزه دراماتراپی، در گفتگو با خبرنگار ابنا بیان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایش‌درمانی و فعالیت‌های خلاقانه جمعی می‌تواند نقش موثری در کاهش اضطراب، حفظ انسجام خانوادگی و تقویت تاب آوری روانی افراد در شرایط «تروماتیک» ؛بحرانی و جنگی ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه بحران‌ها و رویدادهای آسیب‌زا عموماً بدون هشدار قبلی رخ می‌دهند، اظهار داشت: همه افراد در شرایط اضطراری و موقعیت‌های بحرانی در معرض آثار روانی ناشی از تروما قرار دارند و به همین دلیل آشنایی با شیوه‌های مدیریت هیجان و کاهش تنش در موقعیت های پر تنش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

عضو مؤسس اتحادیه جهانی دراماتراپی WADTh با تأکید بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌های چند وجهی و روزمره در شرایط بحرانی، افزود: تقسیم مسئولیت‌ها و تعریف نقش‌های مشخص برای اعضای خانواده متناسب با توانایی‌ها و ظرفیت‌های هر فرد، می‌تواند احساس کنترل، امنیت و کارآمدی را در افراد تقویت کند.

نویسنده کتاب «نمایش درمانی و تئوری شخصیت» با اشاره به اهمیت بهره‌گیری خلاقانه از محیط های پیرامون در شرایط اضطراری گفت: این یک پیوست فرهنگی است تا به کمک آن تلاش شود تعاریف جدیدی از علوم انسانی و روابط بین رشته ای و چند رشته ای ایجاد کنیم ؛ زیرا در دنیا محور روابط انسانی همین ظرفیت های ناشناخته است.

این پژوهشگر فرهنگی تصریح کرد: رمز پیروزی فرهنگ ها در گذر از ناملایمات و رنج های انسانی است تا جایی که فخر فرهنگ در یافتن راهکارهای غلبه بر دردها و آسیب های اجتماعی است.

وی گفت: به عنوان نمونه در نمایش درمانی می توان با ایجاد معنا و هویت برای فضاهای موقت زندگی و استفاده از امکانات و ابزارهای موجود برای فعالیت‌های جمعی و سرگرم‌کننده، نقش‌های تاثیرگذار و چند وجهی جدیدی تعریف کرد نقش هایی که تاثیر مهمی در کاهش فشارهای روانی ناشی از بحرانهای اجتماعی دارند.

امرایی موسیقی، فعالیت‌های گروهی، بازی‌های جمعی، آواز، حرکات ریتمیک و برنامه‌های مشارکتی را از جمله ابزارهای مؤثر در کنترل هیجانات و کاهش اضطراب دانست و افزود: شناسایی توانمندی‌ها و نقش‌های هر یک از اعضای خانواده و استفاده از این ظرفیت‌ها در فعالیت‌های جمعی، می‌تواند به تقویت روحیه و انسجام میان افراد خانواده کمک کند.

این پژوهشگر حوزه نمایش‌درمانی همچنین بر ضرورت پرهیز از تشدید تنش‌های بین فردی در شرایط بحرانی تأکید کرد و گفت: کاهش تعارض‌ها و توجه به شیوه بیان و لحن در گفت‌وگوها در روابط بین فردی از جمله عوامل مهم در حفظ آرامش روانی خانواده‌ها در شرایط دشوار است.

نویسنده کتاب «نمایش درمانی راهی برای آزاد سازی ذهن»با اشاره به اهمیت دریافت مشاوره‌های تخصصی در مواقع بروز نشانه‌های جدی روانی اظهار داشت: در صورت مشاهده رفتارهای پرخطر، آشفتگی‌های شدید روانی یا علائم هشداردهنده، مراجعه به متخصصان سلامت روان و دریافت خدمات حرفه‌ای ضروری است.

وی همچنین توجه به تغذیه مناسب، برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سرگرم‌کننده، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و بازی‌های جمعی و خانوادگی را از دیگر راهکارهای مؤثر برای افزایش تاب آوری افراد در شرایط بحرانی عنوان کرد.

دبیرکل انجمن بین‌المللی دراماتراپی ایرانDTCI در پایان با تأکید بر اهمیت توجه ویژه به سالمندان، بیماران و کودکان، جامعه هدف خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت های بین رشته ای و افراد خلاق و توانمند در ساماندهی اوقات فراغت خانواده و ایجاد فعالیت‌های متناسب با شرایط و علایق افراد،خصوصا کودکان نوجوانان و جوانان می‌تواند نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری و حفظ سلامت روان خانواده‌ها در شرایط بحرانی ایفا کند.

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