ترامپ در پی انتخاب رئیس فیفا به‌ عنوان دبیرکل بعدی سازمان ملل!

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک رسانه آمریکایی اعلام کرد، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا در پی آن است «جیانی اینفانتینو» رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به عنوان دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد انتخاب شود.

یک منبع نزدیک به رئیس‌جمهوری آمریکا به تارنمای به نیویورک پست گفت که ترامپ معتقد است «اینفانتینو در سراسر جهان مورد احترام همه است و توانایی ویژه‌ای برای گرد هم آوردن مردم دارد.»

مشخص نیست که آیا اینفانتینو علاقه‌ای به این سمت دارد یا نه و همچنین معلوم نیست ترامپ تا چه اندازه این موضوع را با او مطرح کرده است.

نیویورک پست ادامه داد: اما ترامپ معتقد است در میان نامزدهای موجود، فرصت مناسبی ایجاد شده است؛ به گفته یک فرد مطلع، این رقابت شامل هفت نامزد «ضعیف» است.

اینفانتینو ۵۶ ساله در جریان جام جهانی امسال (۲۰۲۶) رابطه نزدیکی با ترامپ پیدا کرد. این مدیر فوتبال متولد سوئیس تلاش زیادی کرد تا ترامپ را در مسابقات قهرمانی آمریکای شمالی مورد توجه قرار دهد و در برنامه‌ها حضور داشته باشد و حتی در ماه دسامبر، نخستین جایزه صلح فیفا را به ترامپ اهدا کرد.

نیویورک پست می گوید: طرح ترامپ می‌تواند روند مورد انتظار برای انتخاب نامزدی از آمریکای لاتین یا منطقه کارائیب را تغییر دهد؛ منطقه‌ای که آخرین بار توسط خاویر پرز دکوئیار از پرو، بین سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۱ نمایندگی شده بود.

با این حال، چندین منبع گفته‌اند این چرخش غیررسمی جغرافیایی الزاما مانعی برای انتخاب اینفانتینو نخواهد بود و احتمال دارد او علاوه بر ترامپ، حمایت‌های دیگری نیز به دست آورد.

گفتنی است دبیرکل بعدی سازمان ملل قرار است امسال انتخاب شود تا جایگزین آنتونیو گوترش دبیرکل کنونی که اهل کشور پرتغال است، شود؛ گوترش در پایان ماه دسامبر از سمت خود کناره‌گیری خواهد کرد.

برای به دست آوردن این سمت، هر نامزد دبیرکلی سازمان ملل باید حمایت شورای امنیت ۱۵ عضوی سازمان ملل را کسب کند؛ شورایی که پنج عضو دائم آن دارای حق وتو هستند.

پس از آن، فرد منتخب باید به تایید مجمع عمومی سازمان ملل برسد.

از شناخته‌شده‌ترین گزینه‌ها هم اکنون می‌توان به میشل باشله رئیس‌جمهور پیشین سوسیالیست شیلی اشاره کرد که ممکن است با مخالفت آمریکا روبه‌رو شود و نیز رافائل گروسی مدیرکل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از کشور آرژانتین که ممکن است با نگرانی‌های انگلیس درباره جزایر مورد مناقشه فالکلند مواجه شود اما گروسی از حمایت آمریکا برخوردار است.

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