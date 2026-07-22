چشم دیجیتال سنتکام در بحرین در موج عملیات نصر ۲ کور شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران زیرساخت مرکزی داده آمازون در بحرین که یکی از گره‌های کلیدی تبادل اطلاعات ارتش آمریکا است را در موج ۲۴ عملیات نصر ۲ هدف قرار دادند.

منطقه ابری آمازون در بحرین که با شناسه انحصاری me-south-۱ شناخته می‌شود، نخستین پایگاه متمرکز پردازش داده شرکت آمازون در خاورمیانه است که در سال ۲۰۱۹ راه‌اندازی شد.

تاسیسات آمازون در بحرین شریان اصلی و مغز متفکر پردازش اطلاعاتی واشنگتن و متحدانش در خلیج فارس است.

آمازون یکی از چهار پیمانکار اصلی وزارت جنگ آمریکا در قرارداد «قابلیت ابری نبرد مشترک»(JWCC) به ارزش ۹ میلیارد دلار است.

این قرارداد به پنتاگون اجازه می‌دهد پردازش ابری، تحلیل داده و ابزارهای هوش مصنوعی را در لبه‌های عملیاتی و پایگاه‌های منطقه‌ای مستقر کند.

.............................

پایان پیام/ 167