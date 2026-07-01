خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در روایتی تاریخی آمده است که متوکل عباسی پس از یافتن کیسه‌هایی از پول در منزل امام هادی(ع) و پیگیری منشأ آن‌ها، دریافت که این اموال را مادرش برای آن حضرت فرستاده است. مادر متوکل زمانی که فرزندش به بیماری سختی دچار شده بود و پزشکان از درمان او ناامید شده بودند، به امام هادی(ع) متوسل شد و نذر کرد که در صورت بهبودی وی، مالی را به محضر آن حضرت تقدیم کند. پس از شفای متوکل، او نیز به نذر خود وفا کرد. این روایت، بیانگر جایگاه معنوی امام هادی(ع) و گستره اعتقاد و توسل به اهل‌بیت(ع) حتی در میان نزدیکان دربار عباسی است.