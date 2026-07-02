به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر اصغر کشوری، مدیرعامل حیات طیبه جهان اسلام، در نشست خبری در تشریح برنامههای پانزدهمین رویداد «تنورخانه ایران» اظهار داشت: تاکنون ۱۴ رویداد «تنورخانه ایران» با همکاری شهرداری برگزار شده است و پانزدهمین رویداد نیز روزهای دوشنبه و سهشنبه همزمان با آیین تشییع رهبر معظم انقلاب برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این رویداد، اقوام مختلف ایران با نانهای سنتی و آیینی خود حضور خواهند داشت، افزود: در این دوره ۴۰ هزار قرص نان میان عزاداران توزیع میشود و علاوه بر آن، ۷۰ گونه نان آیینی مرتبط با آیینهای سوگواری اقوام ایران و ۷۰ نوع حلوای سنتی عزاداری تهیه و عرضه خواهد شد.
کشوری با اشاره به پژوهشهای خود در حوزه فرهنگ خوراک ایران گفت: نزدیک به ۲۰ سال است که درباره خوراک ایرانی مطالعه و پژوهش کردهام و با توجه به تحصیلاتم در رشته دکترای تاریخ، بخش مهمی از تحقیقاتم به تاریخ خوراک و نان ایران اختصاص یافته است. سرزمین ایران با وجود برخورداری از غنای کمنظیر فرهنگی، هنوز برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته مانده است.
وی ادامه داد: تنها در حوزه آبگوشت، بیش از ۱۱۰ نوع آبگوشت در فرهنگ غذایی ایران وجود دارد که نشاندهنده تنوع و غنای این میراث فرهنگی است.
مدیرعامل حیات طیبه جهان اسلام با بیان اینکه ایران دارای بیش از یکهزار و ۲۳۰ نوع نان محلی و سنتی است، اظهار داشت: سالانه حدود ۵۰۰ همت در صنعت نان کشور هزینه میشود، اما مردم در نهایت از پنج یا شش نوع نان استفاده میکنند. این موضوع جای تأمل دارد و نشان میدهد که در معرفی و احیای میراث نان ایرانی و توجه به امنیت غذایی جامعه نیازمند برنامهریزی جدی هستیم.
وی تأکید کرد: غذا تنها یک نیاز معیشتی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تمدنی هر ملت محسوب میشود و میتواند در تربیت نسل آینده و حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی نقش مؤثری ایفا کند.
کشوری با اشاره به تنوع نانهای عرضهشده در این رویداد گفت: در «تنورخانه ایران» نانهای سنتی اقوام مختلف کشور پخت میشود و نمونههایی از نانهای خراسان، قائنات، گیلان، دزفول، کاشمر، تبریز، سیستان، کرمانشاه، لرستان، کردستان، کرمان، اراک و دیگر مناطق ایران در معرض دید و استفاده عزاداران قرار خواهد گرفت.
وی درباره روند اجرای برنامه نیز اظهار داشت: فرآیند پخت نان بهصورت شبانهروزی انجام میشود و در هر شیفت چهار ساعته، ۶۰ بانو و آقای هنرمند در پخت نانهای سنتی مشارکت خواهند داشت.
مدیرعامل حیات طیبه جهان اسلام همچنین از توزیع ۵۰۰ هزار بطری آب در این مراسم خبر داد و گفت: برای اجرای این برنامه، ۱۴۰ نیروی انسانی پیشبینی شده است. همچنین از ظرفیت «۴۰ چشمه تمدنی اقوام ایران» برای تأمین آب استفاده خواهد شد که این اقدام را حرکتی فرهنگی و تمدنی میدانیم.
در ادامه این نشست،آقای کمیجانی نیز با اشاره به اهداف «تنورخانه ایران» اظهار داشت: این مجموعه با هدف احیای نانهای سنتی اقوام ایران و معرفی حلواهای آیینی و سنتی کشور شکل گرفته و تلاش میکند بخشی از میراث ناملموس و هویت غذایی ایران را حفظ و به جامعه معرفی کند.
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