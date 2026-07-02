دشمنان ایران قوی از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کنند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) به مناسبت آئین تشییع قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای پیامی صادر کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

ملت مؤمن، انقلابی و سرافراز ایران؛ شهادت مظلومانه یگانه دوران، قائد اعظم امت اسلامی، حضرت آیت‌الله العظمی امام سیدعلی خامنه‌ای(اعلی‌الله مقامه)، در آغاز جنگ تحمیلی و تجاوز جنایتکارانه و تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، هر چند ضایعه‌ای جانکاه و اندوهی دردناک برای امت اسلامی و آزادگان جهان است، اما خون پاکش، درخت تنومند عزت و استقلال ایران را آبیاری و استوارتر از پیش خواهد کرد.

آن رهبر فرزانه و دوراندیش، با توکل بر خدا و اعتماد به نیروهای مؤمن و انقلابی، توانست قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را به اوج برساند. توسعه قدرت موشکی و پهپادی، پیشرفت‌های علمی راهبردی، تحکیم امنیت ملی و روحیه «ما می‌توانیم»، از جمله افتخاراتی است که ایشان به یادگار نهادند. این اقتدار چنان بود که دشمنان، با وجود برترین تجهیزات و تسلیحات نظامی و ترکیبی، همواره هزینه سنگین تعرض را در جنگ‌های دوم و سوم مشاهده کرده و طعم حقارت را چشیدند. بی‌تردید، این اندیشه تاریخ‌ساز در تقویت جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه، فصل درخشانی در تاریخ اسلام رقم زده است.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و ستادکل نیروهای مسلح ضمن تعظیم به مقام شامخ پیشوای مجاهد شهید خامنه‌ای عزیز(قدس سره)، از اقشار و آحاد مختلف مردم مبعوث شده به ویژه نسل جوان و آینده ساز کشور دعوت می‌کند با حضور پرشور، حماسی و بی نظیر در آیین‌های وداع، تشییع و خاکسپاری آن عزیز و اعضای شهید خانواده معظم له، جلوه‌ای ماندگار از وحدت و اتحاد مقدس ایرانی به نمایش بگذارند و بار دیگر عشق و دلدادگی خود به ولایت را در تاریخ ثبت کنند و به روح منور آن امام بزرگوار اعلام کنند به برکت خون پاک شما، ملت ما به قله ای که شما رهنمون داده بودید، بسیار نزدیک است.

بزرگ‌ترین ادای دین به آن گوهر بی‌همتا و رهبر شهید مقتدر، استمرار راه نورانی اوست؛ که حراست از دستاوردهای انقلاب، تقویت اقتدار دفاعی، حفظ وحدت و منافع ملی، شتاب در پیشرفت علمی، تحقق عدالت و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی در اولویت آن مورد تأکید است.

در این روزهای عظیم و درس‌آموز، که تجلی‌گاه اراده ایرانیان در خون‌خواهی زعیم شهید است، به دشمنان ایران قوی به ویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و همدستان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنان، هشدار می‌دهیم از هرگونه خطای محاسباتی پرهیز کنند و به واکنش‌های سخت و پشیمان‌کننده فرزندان ملت ایران در نیروهای مسلح، به هر تهدید و تجاوزی در پهنه کشور عزیزمان بیندیشند.

اینجانب همراه تمامی فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح کشور، ضمن تجدید عهد با امام کبیر و امام شهید انقلاب و شهدای گرانقدر دفاع از وطن، آمادگی کامل خود را برای صیانت از استقلال، امنیت و تمامیت سرزمینی ایران اسلامی اعلام کرده و بر تبعیت محض از رهنمودهای خلف صالح آن حضرت، مقام عظمای ولایت و رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، تأکید می‌ورزیم.

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