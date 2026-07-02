به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله محمد جواد فاضل لنکرانی در پیامی به مناسبت بدرقه پیکر رهبر شهید ، با تسلیت این ضایعه به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عج)، ملت ایران و جهان اسلام، این مصیبت را جبران‌ناپذیر و سنگین توصیف کرد.

وی با اشاره به جایگاه علمی، دینی و اجتماعی این شخصیت برجسته اظهار داشت: فقدان یک فقیه، مرجع و رهبر الهی، شکافی عمیق در جامعه اسلامی ایجاد می‌کند که به سادگی قابل ترمیم نیست و این اندوه، اندوهی فراگیر برای همه مستضعفان و پیروان اهل‌بیت (ع) است.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: تشییع پیکر چنین شخصیت‌هایی صرفاً یک آیین وداع نیست، بلکه دارای ابعاد عمیق معنوی و سیاسی است و می‌تواند پیام روشن ایستادگی، وفاداری و استمرار راه انقلاب را به جهانیان مخابره کند.

وی افزود: حضور گسترده مردم در این مراسم، نشانه بلوغ فکری و دینی جامعه است و ثواب و اجر معنوی آن در روایات اسلامی بسیار عظیم توصیف شده است؛ به‌گونه‌ای که برای تشییع مؤمنان صالح، پاداش‌های بزرگ اخروی ذکر شده و این پاداش در مورد علما و رهبران دینی مضاعف خواهد بود.

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ابعاد اجتماعی تشییع ادامه داد: چنین مراسمی، علاوه بر آثار فردی و معنوی، حامل پیام سیاسی مهمی است و نشان می‌دهد ملت ایران در مسیر آرمان‌های خود ثابت‌قدم است و در برابر دشمنان اسلام و انقلاب، مسیر مقاومت را ادامه خواهد داد.

وی در پایان با دعوت از مردم برای حضور گسترده در این مراسم گفت: این تشییع می‌تواند به یکی از باشکوه‌ترین صحنه‌های تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شود و جلوه‌ای از همبستگی، ایمان و وفاداری ملت ایران به آرمان‌های الهی باشد.

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